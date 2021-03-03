Иск – благородное дело: как томичи восстанавливали свои права потребителей

При поддержке экспертов потребители могут достичь мирового соглашения с продавцом еще до суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван Иванович – пенсионер. Ему уже за 80, однако, будучи активным и энергичным, он привык бороться с несправедливостью в любых ее проявлениях. Недавно у него что-то случилось с телефоном – звук исчез.

Наш герой поехал на ближний к дому рынок, в магазин сотовой связи. Выбрал по совету продавца новый мобильный, чуть подороже по цене и с хорошим звучанием. Принес его домой, но оказалось, что телефон ему не подходит из-за очень мелкого шрифта. В магазине менять телефон отказались – ведь он был исправен.

После нескольких визитов Ивану Ивановичу все же удалось сдать аппарат, однако денег ему не вернули, сказав прийти через несколько дней. Но прошло два месяца, а возврат затраченных средств так и остался мечтой. Тогда расстроенный пенсионер написал заявление в Роспотребнадзор, приложив копию товарного и кассового чеков, которые сделал заблаговременно. «Сейчас жду результата, – рассказал он нашему корреспонденту. – Ведомство подало в суд иск. Меня обещали уведомить, чем завершится дело».

Пенсионер Иван Иванович был обескуражен ситуацией с телефоном, за который денег ему не вернули. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не хотите добром – по инстанциям пойдем!

Тяжбы за правду – дело хлопотное, однако рискнуть можно. Тем более что не один Иван Иванович пострадал в погоне за справедливостью. Об этом говорят данные управления Роспотребнадзора по Томской области, которое на днях представило итоги судебной практики по защите прав потребителей за 2020 год.

Из общего количества письменных обращений по вопросам, связанным с защитой прав потребителей (их было 2 068), 69 стали основанием для предъявления исков в суд в защиту интересов конкретных граждан и два обращения – в защиту группы потребителей. Общая заявленная сумма исков составила 7 825 803 рубля. Суд рассмотрел и удовлетворил 35 исков в защиту прав конкретных потребителей, сообщили специалисты регионального управления.

По информации томского Роспотребнадзора, наибольшая доля удовлетворенных исков (таких 18) касалась споров по договорам в сфере розничной торговли и была связана с продажей товаров ненадлежащего качества (семь исков). 34 дела сейчас находятся на стадии рассмотрения, среди которых 13 связано с продажей некачественных товаров (сотовых телефонов, мебели и др.), девять – с невыполнением обязательств по договорам (туризм), еще девять – с некачественным оказанием бытовых услуг, один – со стоматологическими услугами, два – с отказом в возврате денежных средств за несостоявшееся зрелищное представление.

Эксперты добавили, что за прошедший год рассмотрено и удовлетворено судом два иска в защиту группы потребителей. Они были поданы из-за отказа вернуть деньги заказчикам за неполученные развлекательные услуги (фирма-исполнитель занимается организацией праздников).

Всего за 2020 год в Томской области по результатам судебных разбирательств потребителям присуждено 5 085 400 рублей, из них в счет возмещения морального вреда – 187 400. Средняя взысканная сумма на один удовлетворенный иск составила около 137 443 рубля.

Смело обращайтесь в управление Роспотребнадзора, если купленная вами вещь быстро потеряла товарный вид. Фото: ИВАНОВА Диана

Справедливости ради, компенсации для

Можно ли обратиться в Роспотребнадзор, если купленная вами вещь быстро потеряла товарный вид? Разумеется, да, и вот пример. Недавно региональное управление по жалобе томички обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, в котором просило взыскать с ИП в ее пользу уплаченные за товар деньги, стоимость проведения экспертизы, компенсацию морального вреда и штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя.

Основанием для подачи иска стала покупка дамской сумочки, с которой за неделю облезло покрытие. При обращении к продавцу с просьбой вернуть деньги женщина получила отказ. Экспертиза установила скрытый производственный дефект сумки.

С результатами исследования покупательница снова обратилась к продавцу, но ее требования опять остались без удовлетворения. Предприниматель не признал и судебный иск: по его ходатайству была назначена судебная товароведческая экспертиза. Согласно итоговому заключению, причиной скрытых дефектов сумки стало нарушение технологических режимов при изготовлении искусственной кожи и некачественная установка металлической фурнитуры. Суд рассмотрел дело в пользу потерпевшей стороны.

Другой случай: житель областного центра обратился в Роспотребнадзор, так как не смог сам договориться с подрядчиком, который плохо уложил тротуарную плитку возле его дома. Управление подало в суд исковое заявление о взыскании с фирмы уплаченных денег по договору подряда, неустойки, расходов за проведение заказчиком экспертизы, компенсации морального вреда, а также штрафа за ненадлежащее качество выполненной работы. Недостатки были подтверждены выводами экспертизы. До суда договориться с клиентом по-доброму подрядчик не захотел.

– В ходе предварительного судебного заседания по этому иску удалось достичь мирового соглашения, – уточнили в Роспотребнадзоре. – Но надо помнить, что защита интересов томичей через суд возможна в случае, если такая просьба содержится в заявлениях самих потребителей.

В отдел защиты прав потребителей можно позвонить по горячей линии или отправить жалобу по электронной почте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За экспертной поддержкой томичи могут обратиться по телефону горячей линии отдела защиты прав потребителей: 8-800-350-41-56. Электронное обращение можно направить по адресу: ufs@70.rospotrebnadzor.ru или через сайт управления Роспотребнадзора по Томской области.