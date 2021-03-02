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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 2 марта 2021 года: зараженных становится все меньше

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 2 марта 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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2 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 357 человек. За сутки было выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 87 жителей региона.

2 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 357 человек. За сутки было выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 87 жителей региона.

2 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 357 человек. За сутки было выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 87 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 321, число умерших – 319.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 38,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89 (вчера он был равен 0,85).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89 (вчера он был равен 0,85).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89 (вчера он был равен 0,85).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,8.

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