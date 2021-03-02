Коронавирус в Томске, последние новости на 2 марта 2021 года: зараженных становится все меньше

2 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 357 человек. За сутки было выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 87 жителей региона.

2 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 357 человек. За сутки было выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 87 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 321, число умерших – 319.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 38,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89 (вчера он был равен 0,85).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,89 (вчера он был равен 0,85).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,8.