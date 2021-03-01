Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 1 марта 2021 года: снова +6 умерших за сутки

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 1 марта 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
1 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 310 человек. За сутки было выявлено 44 случая заражения COVID-19.

1 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 310 человек. За сутки было выявлено 44 случая заражения COVID-19.

1 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 310 человек. За сутки было выявлено 44 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 47 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 234, число умерших – 319.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология, - рассказали в оперштабе. -

Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 38,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,85 (вчера он был равен 0,86).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,85 (вчера он был равен 0,86).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,85 (вчера он был равен 0,86).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,9.

По мнению медиков, снижению роста заболеваемости способствует развернутая в регионе прививочная кампания. Более 23 тысяч человек сделали прививки от новой коронавирусной инфекции на данный момент, из них 30% получили оба компонента вакцины, сообщили в облздраве.

Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 в Томской области стартовала в январе 2021 года. По данным на 11 февраля, в регион поступили 22 162 дозы вакцины "Спутник-V". В регион она поступает небольшими партиями. На прошлой неделе было получено дополнительно 4,5 тысячи доз "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V). Всего со старта прививочной кампании в Томскую область поступило 34 512 доз.

- Вакцину от новой коронавирусной инфекции уже поставили 23 380 жителей Томской области старше 18 лет, из них первым и вторым компонентом привиты 7 048 человек, – отметили в облздраве. - Прививку уже сделали более 8 тыс. жителей региона старше 60 лет, 3 тыс. томичей с хроническими заболеваниями, 9 тыс. работников сферы здравоохранения, образования, промышленности, обслуживания, социальной и силовых структур. Все вышеперечисленные категории граждан прививаются одними из первых.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Томской области стартовала в январе 2021 года. По данным на 11 февраля, в регион поступили 22 162 дозы вакцины "Спутник-V".

Массовая вакцинация от COVID-19 в Томской области стартовала в январе 2021 года. По данным на 11 февраля, в регион поступили 22 162 дозы вакцины "Спутник-V".

Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно на сайте covidtomsk.ru, на портале госуслуг, по номеру телефона 122 (набрав в тоновом режиме 8), на "горячей линии" облздрава 8 (3822) 516-616, а также в регистратуре поликлиники по месту прикрепления. Заявки передаются в пункты вакцинации, после чего сотрудники поликлиник приглашают томичей на процедуру.

Массовая вакцинация в Томской области может завершиться в июле – к этому моменту власти планируют привить 570 тысяч жителей региона (чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать около 60% населения региона).

ИнтересноеКоронавирус в Томске 2020: последние новости