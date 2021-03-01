Коронавирус в Томске, последние новости на 1 марта 2021 года: снова +6 умерших за сутки

1 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 310 человек. За сутки было выявлено 44 случая заражения COVID-19.

1 марта в Томской области общее число заболевших составило 30 310 человек. За сутки было выявлено 44 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 47 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 234, число умерших – 319.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология, - рассказали в оперштабе. -

Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 38,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,85 (вчера он был равен 0,86).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,85 (вчера он был равен 0,86).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,9.

По мнению медиков, снижению роста заболеваемости способствует развернутая в регионе прививочная кампания. Более 23 тысяч человек сделали прививки от новой коронавирусной инфекции на данный момент, из них 30% получили оба компонента вакцины, сообщили в облздраве.

Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 в Томской области стартовала в январе 2021 года. По данным на 11 февраля, в регион поступили 22 162 дозы вакцины "Спутник-V". В регион она поступает небольшими партиями. На прошлой неделе было получено дополнительно 4,5 тысячи доз "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V). Всего со старта прививочной кампании в Томскую область поступило 34 512 доз.

- Вакцину от новой коронавирусной инфекции уже поставили 23 380 жителей Томской области старше 18 лет, из них первым и вторым компонентом привиты 7 048 человек, – отметили в облздраве. - Прививку уже сделали более 8 тыс. жителей региона старше 60 лет, 3 тыс. томичей с хроническими заболеваниями, 9 тыс. работников сферы здравоохранения, образования, промышленности, обслуживания, социальной и силовых структур. Все вышеперечисленные категории граждан прививаются одними из первых.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Томской области стартовала в январе 2021 года. По данным на 11 февраля, в регион поступили 22 162 дозы вакцины "Спутник-V".

Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно на сайте covidtomsk.ru, на портале госуслуг, по номеру телефона 122 (набрав в тоновом режиме 8), на "горячей линии" облздрава 8 (3822) 516-616, а также в регистратуре поликлиники по месту прикрепления. Заявки передаются в пункты вакцинации, после чего сотрудники поликлиник приглашают томичей на процедуру.

Массовая вакцинация в Томской области может завершиться в июле – к этому моменту власти планируют привить 570 тысяч жителей региона (чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать около 60% населения региона).