Коронавирус в Томске, последние новости на 27 февраля 2021 года: в стране зарегистрирована третья вакцина от заболевания

27 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 218 человек. За сутки было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

27 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 218 человек. За сутки было выявлено 54 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 70 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 106, число умерших – 313 (в том числе 5 за прошедшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ишемия головного мозга, онкология и другие, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 37,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,83 (вчера он был равен 0,82).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,83 (вчера он был равен 0,82).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,29.

Прививки в данный момент – единственная реальная защита от «уханьской заразы», утверждают медики. Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название "КовиВак", на днях была зарегистрирована в стране. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин.

Первые 120 тыс. доз вакцины "КовиВак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта, отметил премьер. Он также заявил, что "сейчас очень важно, чтобы после того, как пройдет контрольная процедура, вся цепочка была выстроена для максимального производства данной вакцины. Это, конечно, потребует в том числе и соответствующих корректировок в систему нашего распределения вакцин. Главное, чтобы это не отразилось на качестве".

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова - "КовиВак" - на днях была зарегистрирована в стране.

Процесс вакцинации от коронавируса в России идет достаточно успешно, отметил глава кабмина. По его словам, создана онлайн-система мониторинга всего процесса вакцинации, в которой отражается информация и по производству, и по включению препаратов в гражданский оборот, и по логистике. Премьер при этом отметил, что "сейчас многое зависит от регионов". В связи с этим он призвал власти субъектов Федерации внимательно следить за своевременной доставкой препаратов и организацией процесса вакцинации на местах. Мишустин также отметил, что появление еще одной российской вакцины "КовиВак" не должно снижать темпов производства других препаратов от коронавируса.