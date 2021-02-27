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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 27 февраля 2021 года: в стране зарегистрирована третья вакцина от заболевания

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 27 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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27 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 218 человек. За сутки было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

27 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 218 человек. За сутки было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

27 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 218 человек. За сутки было выявлено 54 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 70 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 106, число умерших – 313 (в том числе 5 за прошедшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ишемия головного мозга, онкология и другие, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 37,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,83 (вчера он был равен 0,82).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,83 (вчера он был равен 0,82).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,83 (вчера он был равен 0,82).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 204,29.

Прививки в данный момент – единственная реальная защита от «уханьской заразы», утверждают медики. Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название "КовиВак", на днях была зарегистрирована в стране. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин.

Первые 120 тыс. доз вакцины "КовиВак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта, отметил премьер. Он также заявил, что "сейчас очень важно, чтобы после того, как пройдет контрольная процедура, вся цепочка была выстроена для максимального производства данной вакцины. Это, конечно, потребует в том числе и соответствующих корректировок в систему нашего распределения вакцин. Главное, чтобы это не отразилось на качестве".

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова - "КовиВак" - на днях была зарегистрирована в стране.

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова - "КовиВак" - на днях была зарегистрирована в стране.

Процесс вакцинации от коронавируса в России идет достаточно успешно, отметил глава кабмина. По его словам, создана онлайн-система мониторинга всего процесса вакцинации, в которой отражается информация и по производству, и по включению препаратов в гражданский оборот, и по логистике. Премьер при этом отметил, что "сейчас многое зависит от регионов". В связи с этим он призвал власти субъектов Федерации внимательно следить за своевременной доставкой препаратов и организацией процесса вакцинации на местах. Мишустин также отметил, что появление еще одной российской вакцины "КовиВак" не должно снижать темпов производства других препаратов от коронавируса.

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