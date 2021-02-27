Будьте бдительны и просветите близких: о мошеннических схемах и пострадавших томичах

С 2020 года на фоне пандемии коронавируса многие россияне задумались о том, чтобы подзаработать в Интернете, тем более удаленная работа теперь легализована. А на тех граждан, которые ушли в цифровой омут заманчивых предложений, тут же начали охоту интернет-мошенники. Поскольку мошеннические схемы становятся все более массовыми и изощренными, эксперты предлагают пользователям изучить хотя бы самые популярные.Звонок от работодателя: новая схемаСначала потенциальной жертве звонит мошенник, который маскируется под работодателя или сотрудника кадрового агентства, и озвучивает выгодные условия труда. Так как предварительно он чаще всего пользуется данными реального резюме из базы агентств по поиску и подбору персонала, составить для жертвы выгодное предложение ему не стоит труда.Когда злоумышленник уже привлек внимание жертвы к соблазнительным предложениям по зарплате и работе, озвучивается условие: нужно установить на телефон некое приложение, ссылку на которое вам любезно пришлют. Объяснения могут быть разные, например, это «специализированный корпоративный мессенджер» или «продукт компании», с которым необходимо ознакомиться.Если жертва скачала на свой телефон приложение, происходит кульминация: благодаря вирусу, который находится внутри программы, управление телефоном тут же передается мошеннику. Либо ему удается получить пароль от мобильного банка жертвы (да и любые другие пароли).Любому неприятно было бы стать жертвой подобного мошенничества, а особенно тому, кто находится в поисках работы. Главное, помните: обычно интернет-грабеж происходит с жертвой внезапно и быстро. Если вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.Лотереи на удачу: осторожно, InstagramПожалуй, каждый, у кого установлен Instagram, хоть раз в жизни участвовал в розыгрыше, где необходимо выполнить ряд условий, чтобы получить различные подарки. Главное условие для участия подписка на аккаунты спонсоров, которые обеспечили эти призы.Чаще всего мошенники используют для обмана аккаунты знаменитостей или иных раскрученных в соцсетях личностей. Преступники давно наловчились имитировать розыгрыши публичных персон сразу несколькими способами, и вот какими.Первый. Аккаунт-однодневка: используется фальшивый аккаунт и нереально большие призы. Внимательно читайте пост с описанием конкурса.Если призы слишком щедрые, в тексте встречаются ошибки, а его стиль и тематика кажутся подозрительными, – лучше всего пройти мимо.Второй. Взлом учетной записи: используется настоящий аккаунт и настоящая знаменитость. Здесь мошенники на небольшой срок воруют реальный аккаунт знаменитости с галочкой, на котором объявляется максимально щедрая раздача подарков.Третий. Deep Fake: используется фальшивый аккаунт и фальшивая знаменитость. Самый интересный вариант с точки зрения технологии. Мошенники создают фальшивый аккаунт и размещают на нем видео с реальными звездами. Новые технологии позволяют создать фейковые лица любой известной личности, а с помощью синтезатора речи и вовсе сделать его неотличимым от живого человека.В любом случае, никогда не переходите ни по каким «ссылкам в описании профиля». Внешние ссылки такого рода чаще всего ведут на мошеннические и фишинговые сайты, где пользователей просят ввести личные данные, в том числе, данные банковских карт. В итоге жертвы теряют деньги или персональные данные.Психология: не становитесь жертвой!По статистике на уловки телефонных и интернет-мошенников чаще всего попадаются томичи и северчане в возрасте от 30 до 49 лет. Среди жертв обмана женщин – около 60%. Эту закономерность сотрудники полиции объясняют тем, что женщины чаще приобретают товары через Интернет.За примерами недалеко ходить. Так, недавно в дежурную часть полиции обратилась жительница села Ягодное Асиновского района:– Мне поступил звонок с неизвестного номера, голос в трубке сказал, что является сотрудником службы безопасности банка. Дальше сообщил, что на мое имя оформили кредит, который срочно необходимо аннулировать. Все происходило так убедительно и быстро, что я сама не знаю, как согласилась оформить кредит и перевела на те счета, которые они мне сказали, 360 тысяч рублей, – рассказала жертва телефонных злоумышленников.– Я увидела объявление о продаже платья за 2 000 рублей на популярной торговой площадке в Интернете. В мессенджере мне пришло сообщение от продавца, что они готовы продать платье и надо оформить доставку. После этого мне сбросили ссылку, по которой я перешла и ввела данные своей карты. В итоге с моей карты списали 22 000 рублей, а платье я, конечно, не получила, – поделилась томичка Ольга, еще одна пострадавшая...Главное, о чем предупреждают правоохранители, – не терять бдительность. Во всех примерах злоумышленники говорят убедительно, называют вас по имени и отчеству, знаю город проживания. Читают по скрипту с использованием всей убедительной терминологии, задают некоторую последовательность вопросов, чтобы сбить с толку. Мошенники неплохо разбираются в психологии и умеют создать стрессовую и неожиданную ситуацию, легко могут убедить в якобы случившейся с кем-то из близких людей бедой. Но по статистике в 99 случаях из ста такие истории всего лишь чей-то преступный умысел.