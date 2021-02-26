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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 26 февраля 2021 года: зараженных становится все меньше

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 26 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 036, число умерших – 308.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 036, число умерших – 308.

26 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 164 человек. За сутки было выявлено 51 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 036, число умерших – 308.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 36,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,82 (вчера он был равен 0,88).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,82 (вчера он был равен 0,88).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,82 (вчера он был равен 0,88).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,8.

Своя статистика по коронавирусу ведется в соседнем Северске. По состоянию на 24 февраля там зарегистрировано 7 220 подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 53 пациента, еще 12 пациентов – в ЛПУ Томска. Об этом сообщает Межрегиональное управление № 81 ФМБА России.

Своя статистика по коронавирусу ведется в соседнем Северске. По состоянию на 24 февраля там зарегистрировано 7 220 подтвержденных случаев заболевания.

Своя статистика по коронавирусу ведется в соседнем Северске. По состоянию на 24 февраля там зарегистрировано 7 220 подтвержденных случаев заболевания.

- Из числа ранее заболевших 6 996 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 28 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 12 937 человек, – рассказали медики закрытого города.

Они добавили, что по состоянию на 24 февраля Компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 1 838 человек, компонентом II вакцины «Гам-Ковид-Вак» – 1 449 человек.

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