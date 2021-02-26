Коронавирус в Томске, последние новости на 26 февраля 2021 года: зараженных становится все меньше

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 036, число умерших – 308.

26 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 164 человек. За сутки было выявлено 51 случай заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 28 036, число умерших – 308.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 36,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,82 (вчера он был равен 0,88).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,82 (вчера он был равен 0,88).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,8.

Своя статистика по коронавирусу ведется в соседнем Северске. По состоянию на 24 февраля там зарегистрировано 7 220 подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 53 пациента, еще 12 пациентов – в ЛПУ Томска. Об этом сообщает Межрегиональное управление № 81 ФМБА России.

Своя статистика по коронавирусу ведется в соседнем Северске. По состоянию на 24 февраля там зарегистрировано 7 220 подтвержденных случаев заболевания.

- Из числа ранее заболевших 6 996 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 28 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 12 937 человек, – рассказали медики закрытого города.

Они добавили, что по состоянию на 24 февраля Компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 1 838 человек, компонентом II вакцины «Гам-Ковид-Вак» – 1 449 человек.