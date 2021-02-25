Коронавирус в Томске, последние новости на 25 февраля 2021 года: вакцинация стартовала в домах-интернатах

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 34,4 % мест.

25 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 113 человек. За сутки было выявлено 56 случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 48 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 994, число умерших – 308 (+5 за минувшие сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкология и другие, - рассказали в оперштабе. - Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 34,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,88 (вчера он был равен 0,93).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 205,4.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска.

С сегодняшнего дня, 25 февраля, родильный дом №4 Томска возобновил плановую и экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Учреждение включено в график медицинских организаций, оказывающих профильную помощь по «скорой».

На прошлой неделе роддом начал принимать пациенток в гинекологическое отделение, а с сегодняшнего дня — в акушерский блок, в котором находятся отделения реанимации для взрослых и новорожденных, послеродовое и родильное отделения. Все помещения и оборудование прошли полную обработку и заключительную дезинфекцию.

- Дезинфекция акушерского блока длилась две недели, полученные результаты контрольных смывов говорят о полной безопасности роддома, – прокомментировал главный врач родильного дома №4 Томска Александр Холопов.

Главврач отметил, что помещение и персонал готовы к работе в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Службы обеспечены необходимыми медикаментами, оборудованием и расходными материалами. Штат роддома полностью укомплектован врачами, средним и младшим медицинским персоналом.

Как пояснили в областном департаменте здравоохранения, в Томске беременные женщины Томска и Северска сейчас госпитализируются в областной перинатальный центр, родильный дом № 1, родильный дом №4 и родильный дом им. Н.А.Семашко. Пациентки из Северска на время закрытия местного перинатального центра направляются для принятия родов в томский роддом №4 и областной перинатальный центр имени Евтушенко. Беременные с признаками инфекционных заболеваний могут получить помощь в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 Томска.

Роддом №4 перепрофилировался под респираторный госпиталь в октябре 2020 года. За этот период медпомощь здесь получили более двух тысяч больных с COVID-19.