С начала года «КП-Томск» успела рассказать, как во время пандемии живется в Польше и Германии, на Бали, в США и Турции, в российском Краснодаре. Тема получила неожиданное продолжение: на наш призыв рассказать о специфике ковидного периода откликнулась журналист Юлия Струкова, которая не так давно перебралась на место жительства из Томска в Черногорию. Сегодня мы с удовольствием даем слово коллеге.Пришлось поверить в «корону»Три года я живу в Черногории, а до этого бывала там в декабре 2015-го, и ни разу не видела эту гостеприимную страну настолько обезлюдевшей. Летом сюда приезжали до 12 миллионов туристов – из Прибалтики, других стран Европы, а также из Азии, Африки, Америки. Не все могут позволить себе отдых на Лазурном Берегу Франции, а здесь почти тот же климат, но все в разы дешевле. (Кстати, климат здесь средиземноморский, как в Крыму).До начала пандемии даже зимой половина прибрежных кафе, магазины, рестораны, салоны, отели хотя бы частично была заполнена. Люди свободных профессий – художники, музыканты, фрилансеры, студенты – из Дании, Нидерландов, Германии, Франции и т. д. приезжали сюда, чтобы перезимовать и наполнить душу впечатлениями. И вот – случилось…Сначала черногорцы не принимали всерьез сообщения о ковиде: это где-то там, далеко, а у нас такой чистый воздух, такое целебное море, никакой ковид не приживется! Но когда пошли новости о первых заболевших и объявили карантин, это стало настоящим испытанием для открытых и гостеприимных людей.Угнетали и маски, и ограничения по поездкам на транспорте, полицейские, которые дежурили по обочинам дороги и могли остановить любую машину, чтобы проверить соблюдение масочного режима. Гордый народ роптал на такое вмешательство в частную жизнь, но скрепя сердце подчинялся. Ибо черногорцы все-таки на удивление законопослушный народ.Кафе и рестораны, которые два года назад были открыты и наполовину заполнены даже в декабре-январе, теперь почти пусты, многие совсем закрыты. В магазинах до недавнего времени строго соблюдалась дистанция в полтора метра. Даже полоски из скотча налепили, чтобы народ не забывал о ковиде (где-то они до сих пор приклеены, но во многих присутственных местах их удалили, поскольку недавно Черногория открылась для гостей).Местных жителей особенно раздражал карантин. Небольшие приморские городки рассеяны по всему побережью, и часто случается, что человек, проживающий в одной обштине (районе), работает в другой – через полстраны. Когда автобусное сообщение между ними прекратилось, многим пришлось расстаться с работой или уйти в бессрочный отпуск. Впрочем, большая часть жителей работают в небольших фирмочках или только на себя.Кроме того, комендантский час начинался с шести вечера и длился до шести утра (в разных районах по-разному, но в основном в эти часы), и даже съездить к пожилым родителям или, наоборот, родителям доехать до взрослых детей было неразрешимой проблемой. Сейчас, после снятия карантина, автобусы снова забегали по всей Черногории, и жители повеселели. И хотя маски еще никто не отменял, но, по крайней мере, можно, не опасаясь штрафов, доехать до друзей и поболтать в дороге с соседом.Несмотря на пандемию, на связанные с ней ограничения и строгости, цены (по крайней мере, в южной части Черногории, где я живу) не только не выросли, но где-то даже и снизились. И главное, традиционные праздничные и пятничные скидки на многие товары и продукты (до 50-70% на промышленные товары и до трети – на многие продовольственные) остались.Спагетти, картошка, перцы, морковь, помидоры и прочие овощи – все по тем же ценам. Многие вообще выращивают все на своих огородах, поэтому цены тут не поднимешь. Спагетти же прибывают из Италии, а она рядом. Фрукты тоже остались при тех же ценах, ведь почти в каждом саду висят на ветках свои вишня, мандарины, апельсины, лимоны или гранаты. Недавно соседка в подарок принесла нам ведерко мандаринов, а мы с ней поделились своими киви.Многие держат коров и коз, делают сами молочные продукты и сыр, потом сбывают на местных рынках. Правда, во время пандемии эта статья дохода почти совсем исчезла. Как исчезла и самая важная статья дохода для черногорцев – сдача жилья в наем. Почти в каждом доме есть несколько отдельно стоящих или просто с отдельным входом небольших квартир для сдачи отдыхающим в летний сезон.Летом такие апартаменты стоили от 100 евро в сутки. Многие семьи существовали именно на этот доход. Во время пандемии скромные особнячки и богатые виллы, отели и квартирки простояли пустые. Их хозяева трудоспособного возраста, кто успел до начала карантина, уехали в соседние страны – на заработки, остались в основном пенсионеры.Нельзя сказать, что черногорцы живут только натуральным хозяйством, как в Средневековье. Но деньги все же нужны. А пенсии у черногорцев сравнимы с нашими сибирскими, то есть невелики.В Черногорию, когда ослабили карантин, приехали хозяева домов и вилл из государств бывшей Югославии. Словенцы, сербы, хорваты, боснийцы, словом, те, для кого Черногория всегда была любимым курортным местом.Разумеется, за время карантина черногорцы приуныли, у многих рухнул достаток и планы на будущее (отремонтировать дом или построить новый, высадить новые плодовые деревья в саду, докупить коз или коров). Но веселый нрав черногорцев это не сломило, они по-прежнему добродушны, гостеприимны и приветливы.Из туристов «застряли» в Черногории немногие. Тем, кто хотел уехать, еще в начале карантина помогли посольства. Остальные решили переждать тяжелое время в стране, где иногда светит солнышко и не так холодно, как на родине. Тем, кто вовремя озаботился и купил медстраховку, в случае заболевания помощь окажут. Но медстраховка – это 300 евро, так что многие приезжие предпочитают просто отсидеться дома, полагаясь на удачу.Во время строгого карантина выручало то, что прогулки до моря и по окрестностям вокруг твоего дома никто не запрещал. Надеваешь маску – и вперед. Со знакомыми раскланиваемся издали, киваем (раньше бы обнялись).Сейчас карантин отменили, Черногория вновь открылась для всех, так что соседи уже начали прибирать вокруг своих подворий, красить стены и скамейки, высаживать розы во дворах. Авось кто-то да приедет, и нынешний сезон окажется не столь провальным, как два предыдущих.…Только я тебе описала благостную картинку, и вот, новое ужесточение карантина. Опять ограничение поездок между обштинами на автобусах, закрывают рестораны, культурно-спортивные учреждения, магазины работают до 18 часов. С девяти вечера до семи утра комендантский час. Бедные черногорцы в отчаянии.