С заботой о будущем здоровье: томский стоматолог создает 3D «Банк Зубов»

На основе 3D-модели зуба любой врач сможет воссоздать его точную форму. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученый Сергей Тернов запатентовал новый уникальный метод сканирования и лечения: с его помощью врачи в любом городе мира смогут со 100% точностью воссоздать копию здорового зуба пациента. Такая технология позволит сохранить «стоматологическую молодость». Ученый получил уже два патента.

– По своей сути Dental Bank (прим. – Банк Зубов) – это цифровое хранилище зубов. Мы сохраняем объемную 3D-информацию: то есть, пока у вас все зубы здоровые, мы предлагаем их оцифровать, отсканировать и в виде 3D-моделей сохранить на платформе нашего банка, – прокомментировал создатель метода Сергей Тернов.

По его словам, каждый зуб обладает своими параметрами. При пережевывании пищи зубы нижней челюсти скользят по зубам верхней, и именно их форма образует траекторию движения.

– Незначительное изменение формы приведет к изменению и этой траектории, и функции зуба. Потом поменяется и тонус жевательных мышц, и положение челюсти – а это повлечет серьезную деформацию всего организма, – говорит ученый.

Dental Bank позволяет в будущем при разрушении зуба вернуть его собственную точную форму. Сканирование проводится оптическим 3D-сканером. По словам Сергея Тернова, это микрокамера, которая делает небольшое количество фотоснимков, а программа объединяет их в 3D-модели.

– Сегодня мы обладаем всеми технологиями, чтобы на основе этой информации создать коронку, мостик, любую ортопедическую конструкцию, которая будет в точности повторять форму именно вашего зуба, – уточняет Сергей.

Данные пациента хранятся в единственном цифровом хранилище всю жизнь. По словам главного стоматолога России В.К. Леонтьева, томская технология Dental Bank совершит революцию в мировой стоматологии.