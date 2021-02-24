Коронавирус в Томске, последние новости на 24 февраля 2021 года: вакцинация стартовала в домах-интернатах

Первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится добровольно и с разрешения врача.

24 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 057 человек. За сутки было выявлено 54 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 946, число умерших – 303.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 35,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93 (вчера он был равен 0,97).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93 (вчера он был равен 0,97).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 205,1.

Борьба с коронавирусом продолжается по всем направлениям. Так, в домах-интернатах для престарелых Томской области стартовала вакцинация от COVID-19

Первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится добровольно и с разрешения врача.

Для проведения прививочной кампании в стационарных социальных учреждениях разработан график выезда медиков.

- Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в соцучреждениях поставили уже более ста человек. Вакцинация прошла успешно. У нескольких человек зафиксирован подъем температуры, что является нормой для этой прививки, - сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

Она уточнила, что в Томской области работает 7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и 3 психоневрологических. В них живут 1627 человек, средний возраст - 70 лет.

Учреждения стационарного социального обслуживания жителей региона уже 10 месяцев работают в особом режиме. В них действует масочный режим, проводится дезинфекция и противовирусная терапия. Сотрудники перед каждой сменой-вахтой проходят тестирование на коронавирус.