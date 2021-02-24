Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 24 февраля 2021 года: вакцинация стартовала в домах-интернатах

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 24 февраля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
Первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится добровольно и с разрешения врача.

Первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится добровольно и с разрешения врача.

24 февраля в Томской области общее число заболевших составило 30 057 человек. За сутки было выявлено 54 случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 27 946, число умерших – 303.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 35,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93 (вчера он был равен 0,97).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93 (вчера он был равен 0,97).

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93 (вчера он был равен 0,97).

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 марта. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 205,1.

Борьба с коронавирусом продолжается по всем направлениям. Так, в домах-интернатах для престарелых Томской области стартовала вакцинация от COVID-19

Первыми прививки поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проводится добровольно и с разрешения врача.

Для проведения прививочной кампании в стационарных социальных учреждениях разработан график выезда медиков.

- Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в соцучреждениях поставили уже более ста человек. Вакцинация прошла успешно. У нескольких человек зафиксирован подъем температуры, что является нормой для этой прививки, - сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

Она уточнила, что в Томской области работает 7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и 3 психоневрологических. В них живут 1627 человек, средний возраст - 70 лет.

Учреждения стационарного социального обслуживания жителей региона уже 10 месяцев работают в особом режиме. В них действует масочный режим, проводится дезинфекция и противовирусная терапия. Сотрудники перед каждой сменой-вахтой проходят тестирование на коронавирус.

ИнтересноеКоронавирус в Томске 2020: последние новости