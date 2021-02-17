А снег не знал и падал: как в Томске коммунальные службы и рядовые горожане борются с заносами

Молодые волонтеры готовы прийти на помощь одиноким и престарелым томичам. Фото: пресс-служба Томского регионального отделения ОНФ.

Синоптикам еще предстоит подсчитать, сколько осадков выпадет в снежном феврале и станет ли их количество очередной погодной аномалией. Но в ближайшие дни, по прогнозам, в Томске сохранится снегопад.

– Это требует от нас взвешенных решений и корректировки графика работы коммунальных служб, которым сегодня нужно очистить от снега проезжую часть и тротуары, оперативно вывезти его на полигоны, – заявил во вторник на селекторном совещании и.о. мэра Михаил Ратнер.

Режим уборки должен быть круглосуточным, потребовал от подчиненных градоначальник, а ежедневный объем вывозимого снега нужно увеличить.

Только за минувшие сутки коммунальщики доставили с томских улиц на полигоны свыше восьми тысяч тонн снега. По информации городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, в механизированном содержании ежесуточно задействуют до 180 единиц спецтехники. Сегодня, в среду, коммунальные службы продолжают наводить порядок на ключевых городских магистралях, где во время снегопада «ТомскСАХ» увеличил кратность уборки, а также на второстепенных улицах и в жилых кварталах.

Всего за сутки с улиц Томска на полигоны вывезли больше восьми тысяч тонн снега. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Большая зимняя забота

Тем временем инспекторы «Санитарной милиции» совместно с сотрудниками жилищно-коммунальных отделов районных администраций проверяют качество уборки снега на придомовых территориях, во внутриквартальных проездах. Еще одна большая забота – своевременная очистка кровель домов от снега и наледи.

Например, 15 февраля во время таких рейдов инспекторы составили 59 актов осмотра, за некачественную уборку снега вынесли 41 предписание и составили семь протоколов.

Заметим, что собственники торговых и других коммерческих объектов тоже обязаны содержать в порядке прилегающую к ним территорию (согласно Правилам благоустройства и КоАП Томской области). Недобросовестным предпринимателям, которые просто выталкивают снег от своих заведений на тротуары или проезжую часть, такое самоуправство может влететь в копеечку: за это предусмотрены штрафы до 100 тыс. рублей.

Когда речь идет об очистке дворов, жители должны быть об этом заранее проинформированы, чтобы припаркованные автомобили не препятствовали работе спецтехники. Кстати, после обильных осадков вызволить авто из-под снега нужно как можно быстрее, советуют эксперты.

Снег на солнце имеет свойство слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. И если поначалу к машине можно пробиться обычной лопатой, то позднее придется применять более тяжелый инструмент.

Очистка кровель от снежных завалов – еще одна зимняя забота городских властей. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Февраль: с лопатой наперевес

Разумеется, обильные снегопады в феврале – явление для Сибири нормальное, вот только не все могут самостоятельно справиться с их последствиями. С конца января, например, более сотни бойцов из отрядов «Снежного десанта» трудились в Первомайском, Колпашевском, Асиновском, Зырянском, Чаинском районах. Ребята помогали в отчистке снега с крыш и на придомовых территориях ветеранам войны и одиноким пенсионерам, работали на объектах социальной сферы, памятниках и мемориалах.

Обычно во всероссийской патриотической акции «Снежный десант» участвуют студенты университетов. В 2021-м ее впервые поддержали учащиеся колледжей и техникумов; свой сборный отряд они назвали символически – «Тепло».

Активисты томской команды «Молодежка ОНФ» тоже не сидят без дела. Скажем, на днях волонтеры буквально освободили от снежного плена 93-летнюю томичку! В воскресенье, когда в Томске резко потеплело до плюс двух градусов, со скатной крыши ее частного дома по ул. Эуштинской сошли большие массивы снега, перегородив узкий проход. В результате Галина Михайловна пять дней не могла выйти за пределы двора на улицу.

На телефон горячей линии акции взаимопомощи #МыВместе обратилась дочь пожилой женщины, которая и рассказала, что помочь расчистить завалы в семье некому. Вскоре молодые активисты Никита Иценко и Анастасия Петрачкова приехали к бабушке и дружно взялись за работу. За полтора часа снежный завал удалось полностью убрать.

Иные водители уже не борются со стихией, оставив машину превращаться в сугроб. Фото: Фото автора.

Возвращаясь к коммунальным службам и их обязанностям: как сообщила пресс-служба мэрии, сегодня механизированные бригады «ТомскСАХ» ведут комплексную уборку снега с дорог и тротуаров по пр. Мира, пр. Академическому, ул. Смирнова, Мичурина, А. Крячкова, Интернационалистов, на пл. Зуева и прочих участках.

А горожанам, заметим, не возбраняется взять в руки лопаты да пройтись с ними по тем местечкам, куда никакая спецтехника не доедет даже к марту.