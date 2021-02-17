Без фанатизма и попустительства: нужна ли томичам реабилитация после COVID-19

На старте и после прохождения курса реабилитации пациентов осматривает команда специалистов.

Коронавирусом в Томской области уже переболело почти 30 тысяч жителей, и мало у кого уханьская зараза не оставила разрушительного следа. Одышка и нарушение сердечной деятельности – наиболее частые последствия опасной инфекции. Такие «спутники» пристают к людям разного возраста, и мириться с их присутствием, конечно, нельзя. Но вот какая сложность: далеко не все методы борьбы за восстановление здоровья срабатывают должным образом.

Томичка Нина К. из-за перенесенного COVID-19 похудела на несколько килограммов. Выписавшись из респираторного госпиталя домой, пришла в себя не сразу: дней десять маялась головокружением, сердце колотилось как сумасшедшее при минимальной нагрузке. Помня о том, что движение – жизнь, она при первой же возможности рванула на фитнес. Увы, ослабленный болезнью организм не смог вынести обычной для нормального состояния нагрузки, дал сбой. Нине даже пришлось попросить сына забрать ее домой из оздоровительного центра – одна бы дойти не смогла.

Помогут специалисты

Восстановление после коронавируса и вправду требует особой осмотрительности. Об этом немало сказано представителями медицинского сообщества.

– Проведение реабилитации возможно только в организациях, имеющих соответствующую лицензию, – заявила на днях главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. – Реабилитационные центры должны быть оснащены определенным оборудованием, которого чаще всего нет в фитнес-центрах: имеющиеся тренажеры предназначены для здоровых людей и не могут обеспечить те минимальные нагрузки, на которые способны пациенты после перенесенной инфекции. Это могут сделать только специальные медицинские аппараты.

Реабилитационные центры должны быть оснащены оборудованием, которого обычно нет в залах для фитнеса.

В Томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России офлайн- и онлайн-реабилитацию к настоящему моменту уже прошли 450 жителей региона, перенесших коронавирусную инфекцию.

– С сентября наш институт начал оказывать медицинские услуги по реабилитации пациентов. Это и стационарная помощь, и наиболее востребованная в настоящее время амбулаторно-поликлиническая помощь, – пояснил директор НИИ курортологии Алексей Зайцев. – Помимо этого, разработана совместная программа телемедицинской реабилитации. Из 450 пациентов ее получили свыше 50 человек. Кроме НИИ курортологии, перечисленные услуги оказывают лицензированные реабилитационные центры санаториев «Ключи» и «Космонавт».

На зарядку становись!

Кому показана реабилитация? Специалисты советуют пройти ее пациентам с нарушением свертываемости крови, поражением легких (некоторые исследователи считают, что это не следствие пневмонии, а иного состояния, более похожего на инфаркт легкого, при котором происходит нарушение кровообращения и от этого страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы), центральной нервной и вегетососудистой систем.

Из-за всего вышеперечисленного страдает прежде всего качество жизни человека. Реабилитационные мероприятия, таким образом, направлены на восстановление функционального резерва организма.

– Программа очной медреабилитации включает физиотерапию, психологическую и нейропсихологическую коррекцию, занятия с психологом. Пациенты получают физиолечение, массаж, занимаются лечебной физкультурой, посещают тренинги для восстановления функций памяти и внимания. В программу телемедицинской реабилитации включены онлайн-занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и занятия с психологом, – отметила Наталия Метелева, заместитель начальника облдепартамента здравоохранения по медицинским вопросам.

Она добавила, что на старте и после прохождения курса пациентов осматривает мультидисциплинарная команда специалистов (врач физической и реабилитационной медицины, терапевт, невролог, врач лечебной физкультуры), проводятся необходимые исследования.

– Курс реабилитации рассчитан на 14-16 дней. Условия прохождения определяются после консультации пациента с врачом. Восстановительные процедуры позволяют повысить общую физическую выносливость, аэробный резерв, учат самостоятельно купировать приступы одышки, помогают восстановить повседневную активность и вернуться к привычному режиму жизни, – дополнил Алексей Зайцев.

Реабилитационные мероприятия – важнейшая часть полного восстановления здоровья человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. Ее последствия, кстати, известны не до конца и еще изучаются мировым медицинским сообществом.

Кроме НИИ курортологии, услуги по постковидной реабилитации томичам оказывают два местных санатория.

Куда обращаться томичам с остаточными явлениями после болезни?

– Для прохождения постковидной реабилитации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или оставить заявку на сайте covidtomsk.ru, – говорит Наталья Метелева. – Важно не бросать курс восстановления, едва появятся признаки улучшения, а довести его до полного успешного завершения. Тогда и толк будет.