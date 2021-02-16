От января до января: промышленное производство в Томской области сократилось почти на 5%

Томские ателье и швейные мастерские изготовили в 2020 году 2,5 млн защитных масок.

Промышленное производство в регионе в январе 2021 года сократилось на 4,9% по сравнению с январем 2020-го, констатирует Томскстат. Позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли (+12,9%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (+12,1%).

Одновременно снизились показатели добычи полезных ископаемых (-16,1%), а также водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (-12,1%). В том числе, добыча природного и попутного газа снизилась на 1,2%, а сырой нефти (включая газовый конденсат) – на 15,8%. Добыча природного песка упала сразу на 92,5%.

Отмечается годовой рост на 16,4% в производстве пищевых продуктов. В Томской области больше произвели мясных полуфабрикатов (+52,1%), свинины (+29,2%), колбасных изделий (+14,6%) и сыров (+3,2%). В то же время сократилось производство молока (-26,8%), масла сливочного (-26,2%), сметаны (-15,5%), изделий хлебобулочных (-13,3%), творога (-10,7%). Производство напитков увеличилось на 6,7%, в т. ч. безалкогольных – на 24,2%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось (+12,2%), однако сократился выпуск приборов для контроля прочих физических величин (-15,2%). Объемы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева выросло существенно – на 59,8%. При этом выпуск лиственных пиломатериалов упал на 4,7%, хвойных – на 9,7%.

По данным Томскстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в восемь раз; бумаги и бумажных изделий – на 47,9%; кокса и нефтепродуктов – на 24,6%; мебели – на 14,4%.

Предприятия выпустили на 0,8% больше электрооборудования, причем производство электрических машин и специализированной аппаратуры выросло на 40,8%, светильников и осветительных устройств – на 29,0%. Производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) уменьшилось на 30,0%. Сюда относятся, в частности, двери и окна из металлов – минус 15,3%.

Снизилось также производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 36,8%); одежды (на 21,5%); металлургической продукции (на 19,4%). Производство прочей неметаллической минеральной продукции уменьшилось на 13,8%, в т. ч. блоков и сборных стройизделий – на 3,6%, товарного бетона – на 15,3%. Впрочем, выпущено в 2,1 раза больше строительных растворов. Увеличилось также производство пара и горячей воды на 24,6%; электроэнергии – на 1,9%.

Статистики отметили неплохой годовой рост в производстве пищевых продуктов.

В статведомстве добавили: в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го объемы промышленного производства в Томской области снизилось на 19,8%. Из ведущих отраслей рост производства зафиксирован в добыче полезных ископаемых (+12,8%), обеспечении электроэнергией, газом и паром (+8,5%). А вот показатели обрабатывающих производств всего за месяц упали на 45,2%.