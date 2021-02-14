Весна в окно стучится: ждать ли в Томске раннего потепления в 2021 году

Пока в регионе снова установилась морозная погода.

Потепление и плюсовая температура воздуха в начале февраля невольно натолкнули на мысль: неужели весна близко? Однако сейчас погода в Томске не радует, в регион снова вернулись морозы. Стоит ли ждать раннюю весну в этом году и что по этому поводу говорят синоптики – в нашем материале.

Народные приметы теплой весны

Раньше погоду определяли по природным явлениям. Предвестниками весны всегда были перелетные птицы, капель, таяние ручьев. Знатоки природы считают, что у этих событий тоже есть свои даты наступления.

Наши предки наблюдали и за животным, и за растительным миром и таким образом определяли, когда стоит ждать весну и будет ли она теплой. Например, если перед началом сезона встречали зайца в белой шубке, то следовало ожидать, что еще выпадет снег. Здесь все просто: животное не сменило «одежку», чтобы быть схожим со снегом.

Длинные сосульки говорили о том, что переход от холодов к теплу будет долгим: снег будет выпадать, потом снова таять. А если начало марта выдалось теплым, то вскоре могут быть заморозки, поскольку первые лучи солнца всегда обманчивы.

Предвестниками весны являлись и птицы. Если в начале сезона замечали дятла, то это означало позднюю весну. А если слышалось пение кукушки или синичек, то тепло совсем близко, птицы пробудились от зимы. Хорошую погоду предвещало и купание ворон – они холода не боятся, но перед заморозками не стали бы принимать ванны, значит, скоро наступит весна.

Некоторые традиции определять погоду с помощью животных сохранились по сей день. Например, сурок Фил из Пенсильвании (США) известен всему миру: согласно народному поверью, если он не видит своей тени из-за облачной погоды и не пугается, то можно ожидать ранний приход весны. Но в этом году Фил не порадовал – увидел свою тень, и специалисты решили, что зима продлится еще шесть недель. Такой прогноз был сделан в начале февраля.

Наверное, сейчас можно тоже проверить народные приметы: понаблюдать за птицами, измерить сосульки или довериться американскому сурку. Но все же надежнее узнать, что говорят о погоде синоптики Гидрометцентра.

Американский «метеоролог» сурок Фил спрогнозировал позднюю весну в этом году.

Глобальное потепление и «Ла-Нинья»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уверен, что долгосрочный прогноз сам по себе не может быть четким и надежным. Поэтому можно сказать только о вероятности того, каким будет следующий сезон в 2021 году.

– У каждого человека свое представление, что такое весна. В России она начинается в конце марта – начале апреля, а в азиатской части страны – вообще в середине апреля. Сейчас увеличивается высота снега, и это уже признак того, что быстрой весны не может быть. Поэтому в вероятностном виде ответить, какой будет весна, мы сможем только 22-23 марта, – рассказал Роман Вильфанд на пресс-конференции 9 февраля.

Следует учитывать и глобальное потепление. Так, изменение климата влияет на приход весны. По словам специалистов, сейчас мы встречаем это время года немного раньше, чем наши предки.

По мнению экспертов, человечеству нужно готовиться к тому, что климат будет более теплым. Причем сейчас метеорологи берут за средние значения температуры с 1960-х по 1990-е годы. Глава Гидрометцентра считает: в этом году специалисты должны посчитать, как изменялся климат с 1991-го по 2020-й, и тогда мы сможем увидеть полную картину наступления глобального потепления на планете.

Влияет на погоду и явление «Ла-Нинья», связанное с колебанием температуры поверхностных вод в Тихом океане. Причем нынче оно усиливается. По информации Всемирной метеорологической организации, ожидается, что в феврале-апреле 2021 года температура на суше будет выше нормы в большинстве частей земного шара. Но, как говорят эксперты, влияние «Ла-Ниньи» слабо прослеживается в Сибири. Здесь возможны и теплый, и холодный сценарии.

По метеорологическим оценкам, весна в России наступает гораздо позже 1 марта.

Изменчивая погода февраля

Нынешняя зима была очень неоднородной. «В России первый месяц 2021-го оказался холодным. Это, прежде всего, относится к азиатской территории, где он вошел в число 15-ти самых холодных за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Средняя температура воздуха на территории всей страны меньше нормы более чем на один градус. Аномалии среднемесячной температуры к востоку от Урала составили -2…-6°С и более», – говорится на сайте Гидрометцентра.

Если в январе мы мерзли, то в феврале на территорию Сибири пришло резкое потепление. Максимумы температуры были зафиксированы и в Томске. 7 февраля новые рекорды этого дня за всю историю наблюдений были отмечены на восьми метеостанциях Томской области. А после потепления, снегопадов и метелей к нам снова пришло похолодание. Поэтому погода в первой декаде февраля подтверждает переменчивый характер этого месяца.

По информации Гидрометцентра, до 20 февраля такой неустойчивый прогноз сохранится. Среднедекадная температура ожидается -16…-22°С, что ниже или около нормы на 1-2 градуса. Ночью местами в Томской области также возможны морозы до -38°С, а днем – колебания температур. Обещаны снег различной интенсивности, порывистый ветер и метели.

К сожалению, томские метеорологи пока тоже не берутся давать точные прогнозы. Остается ждать и надеяться, что первые лучи солнца уже совсем скоро согреют томичей.