Автошкола ДОСААФ: водители для армии и жизни

На занятиях курсанты изучают особенности автомобильной техники и осваивают навыки вождения большегрузных машин. Фото: автора.

Научиться маневрировать на «Урале» или КамАЗе, разбираться в устройстве двигателей, тормозной системы или зажигании - задача непростая. Освоить эти и другие навыки, получив водительское удостоверение категории «С» без ограничения грузоподъемности, допризывной молодежи помогают в Томской автошколе ДОСААФ РФ.

После ее окончания ребята не только отлично разбираются в технике, но и идут служить в армию с военной специальностью водителя.

Ежегодно в Томской области по распоряжению губернатора готовят около 130 военных водителей. Из них большая часть - порядка 80 человек - проходят обучение в автошколе ДОСААФ города Томска. Для ребят это прекрасная возможность бесплатно получить навыки и знания, которые их будут кормить и после армии. Для этого им достаточно обратиться в военный комиссариат, пройти медкомиссию и получить направление.

Во время занятий они изучают особенности военной автомобильной техники, осваивают навыки вождения большегрузных машин, узнают основы поведения на дороге в сложных условиях. В программу входят теоретическая часть, практические лабораторные работы, а также маршевая и спортивная подготовка, сдача нормативов, в том числе ГТО, основы военной службы.

Обучение в классах хоть и прикладное, но все же является теорией. Фото: автора.

- В нашей автошколе есть все необходимое оборудование, чтобы обеспечить учебный процесс в полном объеме. Учебные классы оснащены современными электрифицированными стендами и интерактивными досками. Есть, например, макет из пластика, позволяющий изучить все процессы в дизельном двигателе. Есть макет легкового автомобиля, включив который можно наглядно увидеть, как машина устроена: поршни, карданный вал, коробка передач, - рассказывает начальник Томской автомобильной школы ДОСААФ Александр Филонов.

Обучение в классах хоть и прикладное, но все же является теорией. Практические же занятия проходят в автопарке и на закрытых площадках.

- Наша главная задача, чтобы ребята на практике могли выполнить все, что они узнали в классах, и потом применять все это в реальных условиях, - отмечает начальник отдела по учебно-практической работе Томской автошколы ДОСААФ Сергей Щеголев.

Среди таких навыков замена колеса, масел, охлаждающей жидкости, вождение в экстремальных условиях, проверка аккумулятора, промывка фильтров, рулевое управление, техобслуживание автомобиля. Без этой базы к экзаменам учеников даже не допустят. Итоговая аттестация состоит из трех этапов - это экзамены в воинской части, в ГИБДД и внутренний квалификационный.

- Это общероссийская программа, дополненная таким образом, чтобы готовить хороших специалистов именно для Министерства обороны РФ. Оно же обеспечивает нам материально-техническую базу, поэтому такие условия обучения есть только в школах ДОСААФ, - поясняет Александр Филонов.

Преподаватель Валерий Тимошков и три инструктора автошколы Владимир Иванков, Олег Небогатиков и Александр Головко - люди с большим практическим опытом. Помимо военных водителей здесь ежегодно готовят парашютистов, которые потом приходят службу в Воздушно-десантных войсках РФ. Есть и отдельное направление - для гражданских. Они также могут получить детальные знания об автомобилях, их устройстве и ремонте и получить навыки вождения.

В автошколе ДОСААФ города Томска можно получить права любой категории: «М», «А», «В», «С», «Д», «Е». Сегодня все очные занятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, включая дезинфекцию поверхностей, масочный режим и шахматную рассадку учеников.