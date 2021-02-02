«Красная зона»: в Томске открылась уникальная фотовыставка

Кроме того, в скором времени запланированы также предметные экспозиции, которые продолжат медицинскую тематику томских ковидариев. Фото: Ксения Высотина

30 января в областном краеведческом музее им. М. Б. Шатилова открылась уникальная фотовыставка «Красная зона», посвященная томским медикам, работающим в респираторных госпиталях.

Несмотря на снижение в регионе заболеваемости COVID-19, на открытие экспозиции зрителей собралось немного. Впрочем, жители города и его гости смогут ее посетить в течение месяца, причем бесплатно.

На открытии выставки автор проекта Дарья Андреева поблагодарила врачей за помощь в его создании. По словам фотографа, цель проекта – показать силу и гибкость медиков, которые, несмотря на сложности, не оставили свой пост и продолжили оказывать помощь пациентам в новых для себя условиях.

Героями первой фотовыставки стали сотрудники Томской больницы скорой медицинской помощи, которые с 12 октября 2020 года работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

– Меня всегда вдохновляли врачи, когда-то я и сама хотела пойти учиться на хирурга. Поэтому идея организовать документальный фотопроект пришла давно. Выставку открывают снимки, которые мы с фотографом Ярославом Бушовым делали в операционных БСМП еще до пандемии. Фотографии в условиях респираторного госпиталя делала уже я и была поражена, как сильно изменилась специфика работы. Но при этом врачи, которые до пандемии самоотверженно спасали пациентов после тяжелейших травм, теперь также самоотверженно борются за жизни пациентов с коронавирусом. Я сама перенесла ковид и благодарна врачам за их самоотдачу и профессионализм, – рассказала Дарья Андреева.

Помимо фотографий, в выставочном зале представлены плакаты с рассказами об опыте работы в «красной зоне» и размышлениями врачей, санитаров, фельдшеров и даже стажеров.

Самыми дорогими гостями вернисажа стали медики – герои фотографий. В открытии принял участие главный врач больницы скорой медицинской помощи Олег Попадейкин, заведующий травматологическим отделением Андрей Сусиков, заведующий реанимацией Михаил Карх и другие.

– Спасибо моим коллегам и моей команде! Сейчас мы занимаемся не менее важной задачей – это задача восстановления пациентов после перенесенного COVID-19,– отметила главный врач клиники СибГМУ Алена Левко.

Как сообщила заместитель директора краеведческого музея Светлана Зоркальцева, планируется, что первый фотопроект положит начало большому циклу выставок. Кроме того, в скором времени запланированы также предметные экспозиции, которые продолжат медицинскую тематику томских ковидариев.

Отметим: фотовыставка «Красная зона» будет работать до 28 февраля, вход свободный, побывать на ней сможет любой желающий.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина