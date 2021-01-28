Томичам на заметку: как избавиться от привычки постоянно капать в нос

По словам специалистов, причиной заложенности носа часто является привыкание к каплям.

Заложенность носа чаще всего возникает из-за простуды. Но бывает и так, что человек прямо-таки не может жить без капель и спреев и пользуется ими ежедневно. Почему так происходит и что нужно делать для того, чтобы избавиться от нездоровой привычки, рассказал томский врач-отоларинголог Николай Голосной. Сейчас, на фоне традиционных ОРЗ и продолжающейся пандемии, это наверняка актуально для многих читателей.

Как формируется привыкание к каплям

При простуде врачи часто назначают сосудосуживающие средства от насморка. В первую очередь, они восстанавливают проходимость сообщения между придаточными пазухами и полостью носа, и конечно облегчают дыхание. В среднем ими нужно пользоваться неделю. Однако после прекращения использования капель пациент замечает, что дыхание не восстанавливается в полном объеме, тогда он продолжает их использовать: иногда дозировка может доходить до одной упаковки в день.

– Действие сосудосуживающих капель направлено на слизистую оболочку. А на ее состояние оказывает влияние симпатическая нервная система: к примеру, гормоны адреналина, воздействуют на рецепторы слизистой носа. Капли же являются прямыми конкурентами адреналина. Они не дают этому гормону выполнять свою функцию, и его поступление в ткани снижается. Следовательно, после отмены капель необходимо время для «очищения» рецепторов и восстановления поступления адреналина. И если человек не готов подождать несколько дней, это формирует зависимость, – комментирует отоларинголог.

После этого нос не дышит именно по причине использования капель. К тому же, по словам специалиста, они относятся к безрецептурным препаратам, то есть доступным, что упрощает развитие зависимости.

Определить причину затрудненного дыхания поможет врач-отоларинголог.

Почему опасно не дышать носом

Носовое дыхание не всегда одинаковое и зависит от факторов окружающей среды. Кстати, существует понятие «носовой цикл»: нос никогда не дышит одинаково левой и правой половиной, и интенсивность дыхания сторонами постоянно меняется.

– Носовой тип дыхания является физиологичным, то есть нормальным, в отличие от ротового. Проходя через полость носа, воздух согревается и очищается. Если нос не дышит, то в кровь поступает недостаточно кислорода, следовательно, в мозг и сердце – тоже. Это приводит к снижению работоспособности. К тому же ночью, за счет ротового дыхания, формируется храп, – говорит Николай Романович.

Также при приеме сосудосуживающих капель включаются механизмы действия адреналина на организм – учащается сердцебиение, повышается артериальное давление. На затруднение носового дыхания влияют и другие заболевания полости носа и пазух: это искривление перегородки носа, полипы, различные образования.

Привыкание к каплям возникает довольно быстро, за семь-десять дней.

Как отказаться от приема капель

Чтобы избежать проблем с привыканием к каплям, отоларингологи советуют обращаться к врачу вовремя и следовать его назначениям, особенно по приему препаратов. Если же зависимость уже появилась, специалист проведет обследование полости носа при помощи эндоскопического оборудования, а при необходимости – лучевое исследование пазух носа. Это поможет выявить все возможные причины затруднения носового дыхания.

– От зависимости избавиться достаточно просто. Надо перестать использовать капли, желательно после отведенного врачом времени. Как я говорил ранее, нос со временем начнет дышать сам, – советует Николай Голосной.

Существует и медикаментозное лечение, когда назначаются гормональные препараты. Однако после длительного использования капель формируется стойкая физиологическая и психологическая зависимость, снижается эластичность сосудов слизистой оболочки. В таком случае отказ от них уже не всегда помогает восстановить дыхание. Тогда требуется хирургическое лечение – вазотомия нижних носовых раковин. Такая короткая и щадящая операция часто дает стойкий положительный эффект.