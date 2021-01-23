На незаконный митинг вышло несколько сотен томичей

Томский митинг прошел спокойно и культурно. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 23 января, по всей России проходят несанкционированные акции в поддержку задержанного в Москве Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что власти Томска не дали разрешения на проведение митинга. Замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных прокомментировал ситуацию в соцсетях, сказав, что уведомление о проведении этого мероприятия было подано слишком поздно, и если оно состоится, то будет признано незаконным.

В связи с тем, что в Интернете и социальных сетях продолжались распространятся призывы к участию в незаконной акции, полиция предупредила томичей, что за попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

- Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - говорится в сообщении.

Тем не менее, сегодня несколько сотен томичей вышли на стихийный митинг. По сообщениям нашего корреспондента, за 15 минут площадь Новособорную заполнили жители города и сотрудники правоохранительных органов. Собравшиеся выкрикивали лозунги и скандировали речевки. Полицейские пытались объяснить, что акция не санкционирована и людям нужно разойтись, но это не остановило митингующих.

В итоге томичи продолжили шествие вдоль проспекта Ленина под присмотром правоохранительных органов. В районе площади Ленина был задержан томич; по словам очевидцев, он был в алкогольном опьянении, и полиция увела его «под ручки».

На протяжении всего мероприятия полиция спокойно наблюдала за происходящим со стороны. Позже организатор акции Ксения Фадеева сообщила в своем telegram-канале, что ее задержали и увезли в Ленинский РОВД.

Каких-либо официальных комментариев со стороны областных или городских властей по поводу состоявшейся сегодня акции на момент публикации не поступало.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина