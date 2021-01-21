Коронавирус в Томске, последние новости на 21 января 2021 года: за сутки выявлено 119 случаев заражения

Диагноз COVID-19 в Томской области подтвержден за сутки у 119 жителей.

21 января в Томской области общее число заболевших составило 27 199 человек. За сутки было выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 103 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 24 194, число умерших – 245.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 51,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Небольшой рост числа заболевших зарегистрирован сегодня - это подтверждает графическое изображение.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 373,2.