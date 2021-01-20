Ешь, читай, учись: в томские библиотеки заманивают студентов едой

В прошлом году библиотеки тоже угощали студентов к празднику. На этот раз фастфуд решили заменить на полезные блюда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Городские библиотеки Томска объявили об акции «Лови момент! Читай, студент!». Все посетители библиотек получат купон на бесплатный обед в ресторанах быстрого обслуживания «Пицце-Рио» и кофейни «Bristot» с 23-35 января. Так, студенты смогут выбрать порцию супа, десерт и даже заказать кофе, — сообщает в среду пресс-служба мэрии Томска.

О довольно необычной, но уже полюбившейся студентами акции, которая стала проводится каждый год на Татьянин день, мэрия Томска сообщила сегодня на своем официальном сайте.

«Ко дню российского студенчества 25 января, муниципальные библиотеки Томска приготовили подарки для студентов. Все, кто придет в любую городскую библиотеку с 23 по 25 января, чтобы взять, продлить или сдать книги, а также воспользоваться сервисными услугами, получат презент - купон на бесплатные ролл, порцию супа, салата или десерта в ресторанах быстрого обслуживания «Пицце-Рио» или чашечку эспрессо, американо, латте или капучино в кофейнях «Bristot», — говорится в сообщении.

А те студенты, которые попали в библиотеку в первый раз, получат читательский билет. Так, чтобы получить книжку и бесплатно поесть, студенту нужно при себе иметь студенческий билет или паспорт для получения читательского билета. Однако существуют и ограничения: участвовать в акции можно всего один раз. И купон выдается только на одного человека. Количество купонов не безгранично.

Старшие студенты Томска вспоминают, что в прошлом году томские библиотекари к празднику уже угощали студентов пиццей и жареной курицей. На этот раз фастфуд решили заменить на полезные блюда.

Томские библиотекари добавляют, что акция пользуется бешеной популярностью у молодого студенчества. Обычно в эти дни количество посетителей возрастает в несколько раз. Некоторые студенты после акции становятся постоянными «клиентами» библиотеки. Для кафе и ресторанов акция тоже выгодна – это отличная реклама и привлечение посетителей. В результате win-win – все в плюсе.