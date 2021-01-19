19 января в Томской области общее число заболевших составило 26 968 человек. За сутки было выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 112 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 23 972, число умерших – 245 (в том числе 4 за сутки).- По результатам патологоанатомического заключения, зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в их числе гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, бронхиальная астма, онкологическое заболевание, - сообщили в оперштабе. - Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 49,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 404,4.По состоянию на 14 января, на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 6 670 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находятся 90 пациентов, еще 27 пациентов – в ЛПУ города Томска.Из числа ранее заболевших 6 148 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 784 человека, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 11 266 человек.На территории ЗАТО Северск исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2, выполняет вирусологическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России и отдел лабораторной диагностики СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. На 14 января было выполнено 48 740 исследований.Напомним, данные о коронавирусе в ЗАТО в общую статистику региона не входят.