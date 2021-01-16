Пандемия коронавируса не отступает, ограничения продляются, маски стали привычным атрибутом жизни томича. Без этого средства защиты уже невозможно выйти из дома. С наступлением зимы, и особенно холодов, все чаще можно увидеть жителей, которые носят маски не только в закрытых помещениях, но и на улице. Разбираемся, какой вред для кожи может принести такая привычка и как правильно пользоваться индивидуальными средствами защиты дыхания при низких температурах.Особенности использования маски зимойВ рекомендациях на сайте стопкоронавирус.рф говорится: «Носите маски в местах большого скопления людей, меняйте их каждые 2-3 часа». Чаще много народу на улице собирается на остановках, в остальных случаях горожане находятся на безопасной дистанции друг от друга, и тогда маску можно не надевать. Более того, многие врачи говорят о том, что ее долгое ношение на морозе может принести большой вред здоровью человека.При этом в холодную погоду специалисты рекомендуют менять маску еще чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать. Поэтому, если вокруг вас нет большого скопления людей, можно обойтись без маски. Тем более, когда человек дышит и разговаривает, в ней на внутренней поверхности образуется влага.– Я бы рекомендовала все-таки менять маску через 2-3 часа, причем и одноразовую, и тканевую. Когда мы выходим из дома, нужно брать с собой несколько масок и использовать их в течение дня. Например, если мы отсутствуем дома 12 часов, то где-то 4 индивидуальных средства защиты должны сменить, – комментирует томский врач-косметолог Наталья Панова.Маска на морозе – опасность?По словам врача-ординатора дерматовенеролога Карины Краснояровой, возникающий при ношении маски парниковый эффект сильно влияет на кожу лица.– На морозе маска становится влажной, из-за этого гидро-липидная мантия кожи страдает, теряет свои защитные свойства. Т.е. она может становиться сухой, появляется раздражение, краснота, высыпания. Может даже случится рецидив хронических кожных дерматозов, таких как акне, розацеа, периоральный дерматит, – говорит специалист.Наталья Панова видит в этом вопросе две стороны. Врач-косметолог тоже считает, что из-за парникового эффекта кожа воспаляется, особенно если она жирного типа и склонна к высыпаниям. При этом риск развития бактериальных инфекций появляется и в том случае, если человек использует одноразовую маску более одного применения либо не стирает многоразовое средство защиты. По ее наблюдениям за пациентами, после неправильного ношения масок обостряются акне в нижней трети лица.Но, с другой стороны, у этих средств защиты есть и положительная сторона: хлопковая маска на морозе или при ветренной погоде будет защищать лицо от обморожения. Но только в том случае, если соблюдаются рекомендации по правильному ношению. Причем стирать тканевую маску врач советует при температуре воды 90 градусов.– Я все-таки за то, чтобы носить маски из хлопчатобумажной ткани. Это натуральный компонент, такая тканевая маска больше «дышит», и коже легче справиться с возникающими проблемами, – дополняет дерматовенеролог Карина Красноярова.Если проблемы с кожей уже появилисьВ этом вопросе все специалисты практически единодушны. В любой проблемной ситуации, будь то воспаление, краснота, раздражение, шелушение или сухость кожи, главный совет – обратиться к врачу-специалисту. Также не следует заниматься самолечением и покупать средства, которые не рекомендуют медики.– Самостоятельно решить вопрос будет достаточно сложно, потому что нужно оценить состояние кожи: почему появились высыпания, в каких местах, какой характер они имеют. Они могут быть бактериальными, асептическими, может быть, это какой-то дерматит – вариантов несколько. И действительно, решить проблему поможет специалист, – подтверждает Наталья Панова.В свою очередь, Карина Красноярова поделилась несколькими общими советами по уходу за проблемной кожей в период масочного режима. По ее словам, главные правила для профилактики – это очищение, увлажнение и отсутствие косметики.Важно тщательно умываться два раза в день, причем использовать для этого мягкие очищающие средства без агрессивных сульфатов и ПАВов. Вода не должна быть сильно горячей или холодной. Также девушкам стоит отказаться от декоративной косметики: не наносить под маску тональные кремы и пудру.В отопительный зимний сезон важна и влажность воздуха в квартире – она должна быть на уровне 40-50%. Для этого специалист рекомендует купить увлажнитель воздуха.– Следуя этим советам, мы поможем нашей коже пережить зимний период, который в этом году еще и усложнился ношением масок. Но если все-таки обострились какие-то заболевания, конечно, лучше всего пойти к дерматологу, а не заниматься самолечением, – подытоживают наши собеседницы.