В 2020 году стоимость дизельного топлива в стране продемонстрировала лишь незначительный рост – всего 1,7%. Об этом заявил в конце декабря вице-премьер российского правительства Александр Новак.Похожую динамику показали и цены на автомобильный бензин. По данным Росстата, стоимость топлива АИ-92 в среднем по стране увеличилась на 2,3% (до 43,23 руб. за литр), а цены на горючее АИ-95 – на 2,7% (до 46,97 руб. за литр).Держать на контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничном рынках, правительству помогает мониторинг, который в постоянном режиме проводит Федеральная антимонопольная служба.Оптом не всегда дешевлеС 22 декабря 2020-го по 13 января 2021 года Управление ФАС по Томской области провело очередной мониторинг розничных цен на ГСМ на автозаправочных станциях региона. Стоимость бензина и дизельного топлива подверглась определенным изменениям, констатировали эксперты, однако существенного роста не наблюдалось.Так, на заправках АО «Томскнефтепродукт» ВНК розничная стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,24% – до 41,35 руб. за один литр. Бензин марки АИ-95, как и ранее, стоил 43,85 руб./литр; зимнее дизельное топливо продавалось по 50,40 руб./литр.На заправках ООО «Газпромнефть-Центр» стоимость бензина АИ-92 возросла на 1,59%, составив от 40,90 до 41,80 руб./литр. Цены на бензин АИ-95 находились в диапазоне от 43,25 до 44,25 руб. (+ 1,15%). Розничная цена литра зимнего дизельного топлива осталась на уровне 50,00-50,50 руб.На заправках ООО «Сибнефтепродукт», работающего под брендом Elke Auto, розничные цены на бензин и дизельное топливо несколько отличались. Здесь стоимость бензина АИ-92 достигла 41,05 руб. за литр (+ 0,98%); АИ-95 подорожал до 43,60 руб. (+ 0,69%). Цена зимнего дизельного топлива сохранилась на отметке 50,00 руб./литр.Что касается оптового сегмента рынка, отпускные цены на ГСМ также изменились. Например, «Томскнефтепродукт» ВНК реализовывал бензин марки АИ-92 по 49,8 тыс. руб. за тонну; снижение составило 2,73%. Тонна бензина АИ-95 стоила 52,4 тыс. руб. (- 4,2%); зимнее дизельное топливо отпускалось по цене 52,9 руб. (- 1,21%).Восточно-Сибирское отделение ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» также скорректировало оптовые цены. Реализация бензина АИ-92 велась по 49,5 тыс. руб. за тонну (+ 1,85%). Цена марки АИ-95 выросла до 50,3 тыс. руб. (+ 1,82%); зимнее дизельное топливо подорожало до 52,45 тыс. руб./тонна (+ 0,96%).Ситуация на особом контролеКак отмечал ранее зампред правительства, сдержать удорожание автомобильного топлива позволил специальный компенсирующий механизм – демпфер. Накануне Нового года ТАСС сообщило, что средние потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 декабря выросли на 6 коп. и составили 45,91 руб. за литр.В частности, средняя стоимость бензина марки АИ-92 возросла на 5 коп. – до 43,28 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал до 47,04 руб. (+ 6 коп.); цена АИ-98 составила 53,55 руб./литр (на 14 коп. больше, чем неделей ранее). Дизельное топливо подорожало на 6 коп. – до 48,74 руб. за литр. По информации Росстата, рост цен на бензин был зафиксирован в 35 российских регионах, хотя самая значительная цифра (в Красноярске и Ханты-Мансийске) составила лишь 0,5%.Добавим, по данным ресурса globalpetrolprices.com, средняя цена бензина по России в период с 5 октября 2020-го по 11 января 2021 года составила 46,77 руб. Для сравнения, средняя цена бензина в мире на этом временном отрезке достигла 96,60 руб.В первый рабочий день января Александр Новак публично заявил, что изменение розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в России в течение 2021 года не превысит темпов инфляции. По его словам, в прошедшем 2020-м рост цен на бензин АИ-92 не превысил 2%.– При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм, – сказал вице-премьер. Правительство России и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию со стоимостью топлива как на оптовом, так и на розничном рынках, добавил А. Новак.В Министерстве финансов РФ считают, что рост оптовых цен на топливо, наблюдаемый в начале января, будет сглажен в течение месяца-двух благодаря действию демпфирующего механизма, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подтвердив, что ожидаемый рост цен на топливо по итогам 2021 года не превысит уровня инфляции.Механизм демпфера был разработан в 2018-м, после сразу двух за год топливных кризисов. Он заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС, препятствует их скачкам как вверх, так и вниз.Эксперты отмечают, что эта система уже показала свою эффективность: в 2019-2020 годах рост цен на топливо на российских АЗС не превысил 3%. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет.Примечательно, что в 2020 году темпы удорожания нефтепродуктов в Российской Федерации оказались почти в два раза ниже уровня инфляции (по предварительным оценкам, она составила 4,5%).