Спорт выходит из карантина: в Томской области открываются бассейны и фитнес-клубы

Сегодня, 28 июля, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу физкультурно-спортивных организаций, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям. Распоряжение об этом подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

- Знаю, как все скучали по тренировкам, пока спортивные залы и бассейны были закрыты, но эпидобстановка позволила открыть их только сейчас. Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, это главное условие для работы, - - подчеркнул глава региона.

Как следует из распоряжения губернатора, спортивные учреждения могут начать работу, направив соответствующее уведомление на сайт работа.томск.рф и получив согласование о начале своей деятельности.

Отметим, что принимать посетителей пока смогут не все учреждения.

Возобновить работу, начиная с 28 июля, пока могут открытые и закрытые спортсооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны не менее 25-ти метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 квадратных метров. Разрешены уличные тренировки в группах.

Пока смогут открыться лишь фитнес-залы площадью свыше 200 квадратов.Фото: из открытых источников

Согласно новым правилам и рекомендациям Роспотребнадзора, в помещениях ограничивается одновременное присутствие занимающихся из расчета 1 человек на 15 квадратных метров. В залах и бассейнах должно быть обеспечено наличие душевых и туалетных комнат, мыла, бумажных полотенец, дезинфекционных средств, проточной воды в свободном доступе. В помещениях обязательна социальная дистанция в 1,5 метра.

У всех посетителей перед началом занятий должна измеряться температура.

Также пока остаются под запретом тренировки для лиц моложе 14-ти и старше 65-ти лет, не допускаются и занятия контактными видами спорта.

Томичам в возрасте 65+ посещение спортучрежджений пока запрещено.Фото: из открытых источников

Напомним, бассейны и физкультурно-спортивные учреждения не работали в регионе с конца марта.

Как сообщалось, 21 июля в Томске была разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов, 22 июля - автошкол, 27 июля - музеев, зоопарков и уличных аттракционов.