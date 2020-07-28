Коронавирус в Томске, последние новости на 29 июля 2020 года: суточный рекорд по выздоровевшим, музеи и карусели принимают первых посетителей

На утро 29 июля в Томской области зафиксировано 3 979 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 53 были выявлены вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди нововыявленных заболевших у 27-ми человек инфекция протекает бессимптомно, у 21-го имеются признаки ОРВИ, у пяти пациентов диагностирована пневмония. К сожалению, вчерашний день увеличил число летальных исходов: от коронавируса скончался еще один наш земляк. Он стал 31-ой жертвой пандемии в регионе.

- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась легочно-сердечной недостаточностью, гипертонией и постинфарктным состоянием. Умерший также входил в группу риска по возрасту, - прокомментировал региональный оперштаб.

На утро 29 июля статистика такая.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 71 томича из ранее заболевших. Это рекордный показатель за последний месяц! Таким образом, общее число , выздоровевших от коронавируса, достигло в Томской области 2484.

В обсерваторах, развернутых под Томском, остаются на карантине 28 постояльцев. В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения коронавирусных пациентов, на сегодня насчитывается 64,1% свободных мест. Охват тестированием составляет - 293,7 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции составляет 0,78. Напомним, на протяжении последних шести дней он ниже единицы, необходимой для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности. Данный режим действует в Томской области до 1 августа. Уже через несколько дней мы узнаем будет ли он продлен.Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 71 томича из ранее заболевших. Это рекордный показатель за последний месяц! Таким образом, общее число , выздоровевших от коронавируса, достигло в Томской области 2484.

Ура, дождались!

Вчера заработали аттракционы в томском Горсаду.

Теперь кататься на каруселях можно в будни с 11.00, в выходные – с 10.00. Пострелять в тире или пойти на аркадные игры в будни и выходные можно с 12.00. Аттракционы на экстрим-площадке работают с 13.00 с понедельника по пятницу, и с 12.00 по выходным.

Администрация Горсада просит гостей соблюдать правила безопасности при посещении аттракционов: пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, использовать онлайн-сервис для пополнения расчетных карт сада.

Также вчера снова начал принимать гостей Музей славянской мифологии. Областной Краеведческий музей, Томский планетарий, Музей "Точка гравитации" откроются для посетителей с 4 августа.