Коронавирус в Томске, последние новости на 27 июля 2020 года: в коечном фонде растет число свободных мест, выздоровевших за сутки значительно больше заболевших

На утро 27 июля в Томской области зафиксировано 3 872 случая заражения коронавирусом. Из них 51 был выявлен вчера – это один из самых низких показателей с начала июля.

Среди нововыявленных заболевших у 10-ти человек диагностирована пневмония, у 23-х имеются признаки ОРВИ, у 18-ти заразившихся инфекция протекает бессимптомно. К сожалению, вчера стало известно, что COVID-19 унес жизнь еще одного нашего земляка. Он стал 30-ой по счету жертвой пандемии в регионе.

- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, - сообщил региональный оперштаб.

На утро 27 июля статистика по коронавирусу в регионе такая.Фото: из открытых источников

Также в его вчерашней сводке говорится, что за минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 65-ти ранее заболевших. Общее число томичей, выздоровевших от коронавируса, достигло 2348.

В обсерваторах, развернутых под Томском, остаются на карантине 37 постояльцев. Из хороших новостей: в коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения коронавирусных пациентов, увеличивается число свободных мест - сейчас их 65,1% (вчера было 64%). Охват тестированием составляет - 295,1 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции составляет 0,72. Напомним, на протяжении последних шести дней он ниже единицы, необходимой для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности. Данный режим действует в Томской области до 1 августа.