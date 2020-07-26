Первый открытый пляж и качество воды: что нужно знать о летнем отдыхе в Томске

Несмотря на обилие отдыхающих у водоемов в теплые дни, первый официальный пляж открылся в Томской области только 23 июля. Одной из причин этого стала угроза распространения новой коронавирусной инфекции: на территории региона все еще сохраняется режим повышенной готовности и действует ряд ограничений. В том числе, и на пляжный отдых.

И все же время берет свое: власти наконец разрешили открыть пляж, правда, далековато от областного центра - на озере Родниковое в Шегарском районе. Его площадь - тысяча квадратных метров. На берегу стоит вышка со спасателями, здесь же пришвартована дежурная лодка со спасательным снаряжением. Территория для купания огорожена буями, а на пляж запрещен въезд транспорта.

Напоминаем, что на Семейкином острове открытого пляжа сейчас нет.Фото: из открытых источников

Где лучше не купаться?

Что касается состояния других водоемов, то на прошлой неделе центр гигиены и эпидемиологии по Томской области провел лабораторные исследования проб воды. Пробы отбирались в реке Томи, в озерах Сенная Курья, Тояновское, Боярское, Беленькое, Нефтехимовское, Степановское, в водоемах поселков Кисловка и Черная Речка. Исследовали воду также в Белом озере, в реках Басандайка (в районе Аникина), Ушайка (устье, поселки Заварзино и Восточный), Нестоянка и озере Песчаном Томского района.

Как обычно, исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. По состоянию на 23 июля анализы показали, что вода соответствует требованиям безопасности далеко не во всех водоемах.

Так, вода в реке Томь в районе Семейкина острова не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям, как и на правом берегу, напротив Речного вокзала. Это значит, что в таких водоемах купание рискованно для здоровья и может послужить причиной заражения опасными инфекциями и другими заболеваниями, среди которых энтеровирусы, гепатит А, лямблиоз, бактериальная дизентерия, брюшной тиф, холера.

Накануне анализ томских водоемов проводился в июне.Фото: из открытых источников

Думайте сами, решайте сами…

Лето в этом голу балует томичей теплой погодой, но несмотря на все запреты и недоступность пляжей, многих так и манит к воде. Также из-за эпидемиологической обстановки школы и детские лагеря не могут проводить организованный отдых для детей, что усложняет обеспечение безопасности на водоемах.

Сейчас в области зарегистрировано 19 происшествий на воде, в них погибло 14 человек, в том числе четверо детей. Специалисты МЧС отмечают, что самыми опасными реками для купания в регионе являются Томь, Яя, Чулым и Обь.

В связи с участившимся количеством несчастных случаев в Томске продолжается патрулирование опасных для купания территорий. На выходных специалисты городской «Оперативно-дежурной службы» развернули два профилактических поста - на Семейкином острове и на набережной Томи по ул. Мельничной. Четыре мобильные группы обходят береговые зоны, а специалисты ГИМС дежурят на воде. Число активистов увеличили до 40 человек.

Особое внимание уделяется территориям, на которых опасно купаться: берег реки Томи в районе ул. Мельничной и Береговой, в районе Коммунального моста, берег Ушайки в мкр. Восточный, пос. Заварзино и Родионово, СТ «Восход-1», Белое озеро, озеро Кудаутки, Сенная Курья, Песчаное, Боярское, пер. Басандайский в дер. Аникино.

Патрульные группы рассказывают томичам, почему нельзя купаться в непроверенных местах, рассказывают об особенностях речного дна с «воронками» и ямами, о правилах оказания первой медицинской помощи. Особое внимание уделяется детям, которые беззаботно отдыхают у воды без сопровождения взрослых.

Всего с начала летнего сезона активисты провели почти более трех тысяч профилактических бесед и пресекли более 800 случаев купания в запрещенных местах. Ну, а решение - стоят ли такие заплывы риска - в любом случае каждый принимает сам.

Добавим, что горожане, не склонные к пляжному отдыху, но интересующиеся местными водоемами, могут прогуляться по живописным природным уголкам Томска. В среду, 29 июля, в 19.00 опытный томский гид расскажет о том, сколько в городе родников, кто за ними ухаживает и какими свойствами обладает вода в природных источниках. Участники встречи, в частности, узнают об особенностях Университетского озера и увидят висячий пруд. Место встречи и телефон для записи можно узнать по ссылке: https://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020072407

Для справки. Познакомиться с правилами безопасности на водных объектах можно на сайте администрации Томска. Там же размещены тематические видео и аудиоролики: https://www.admin.tomsk.ru/pgs/cpn