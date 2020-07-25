Коронавирус в Томске, последние новости на 26 июля 2020 года: коэффициент распространения ниже 1, выздоровевших больше

На утро 26 июля в Томской области подтвержден 3821 случай заражения коронавирусом. Из них 55 были выявлены вчера.

Как рассказали в оперштабе, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 12-ти пациентов диагностирована пневмония, у 20-ти имеются признаки ОРВИ, еще у 23-х человек инфекция протекает бессимптомно. Число жертв пандемии в нашем регионе остается 29 человек.

Такая статистика на утро 26 июля.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 64-х человек. Уже четвертый день подряд этот показатель превышает число новых заболевших! Таким образом, число томичей, победивших "корону", возросло до 2283 человек. Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 64,1% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 292,5 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции упал до 0,72.

В обсерваторах, развернутых под Томском, остаются на карантине 37 постояльцев.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа. В областном центре открыты летние веранды кафе и ресторанов, торговые центры, но пока остаются закрытыми музеи, кинотеатры, фитнес- залы, детские лагеря отдыха. Действует запрет на проведение массовых мероприятий.