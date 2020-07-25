И товар хорош, и цена веселая: томские работники торговли отмечают профессиональный праздник

По всей России 25 июня, в четвертую субботу июля, отмечают свой профессиональный праздник работники торговли. Эта дата появилась в календаре по указу главы государства в мае 2013 года, хотя праздновали ее еще в Советском Союзе, начиная с 1966-го.

Статистика, как известно, знает все. Так вот, число организаций розничной торговли (кроме продажи автотранспортных средств) на территории России составляет 254,5 тыс. единиц. Также этим видом деятельности занимаются более 1,1 млн индивидуальных предпринимателей. В торговой сфере работает сегодня около 18% всего занятого населения страны.

В Томской области в торговле трудится около 92 тысяч человек, это почти пятая часть всех занятых в экономике. Из этой огромной армии около 53% работают в различных организациях, еще 47% занимаются предпринимательством. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции и карантинные меры, к своему профессиональному празднику представители торгового бизнеса подошли с неплохими результатами.

Весной продажи в непродовольственных магазинах упали из-за угрозы коронавируса.Фото: из открытых источников

Досталось и большим, и малым

По информации Томскстата, в январе-июне 2020 года оборот розничной торговли в области составил 85,6 млрд руб. Более половины этой суммы (44,1 млрд руб., или 51%) приходилось на непродовольственные товары. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, продано на 41,5 млрд.

Наибольшую долю в формировании оборота розничной торговли занимают крупные организации, включая торговые сети, – 58%. Доля малых предприятий составляет порядка 19%, индивидуальных предпринимателей – 15%, розничных рынков и ярмарок – 4%, средних предприятий – чуть больше 33%.

За январь-июнь 2020-го по сравнению с январем-июнем 2019 года оборот розничной торговли увеличился на 2,3%. Правда, рост продаж наблюдался далеко не у всех участников торгового бизнеса: он зафиксирован только в крупных (плюс 8,2%) и средних (плюс 15,4%) организациях.

Крупный и средний бизнес быстро восстановился после апрельского падения, когда в сравнении с мартом оборот розничной торговли сократился, соответственно, на 15 и 1,5%.

Хоть это и омрачает праздник, но малый торговый бизнес, основательно снизивший свои позиции в апреле, до сих пор не может выйти из кризисной ситуации. Малые предприятия сократили продажу товаров в первом полугодии на 6,3%, индивидуальные предприниматели – на 5,4%. Сильнее всего ударили ограничительные меры по тем, кто торгует на рынках и ярмарках: здесь продажи сократилась на 9,2%.

За июнь ситуация на малых предприятиях и у ИП относительно стабилизировалась. Но на ярмарках и рынках сокращение продаж сохраняется: продано товаров в июне по сравнению с маем меньше почти на 15%.

Оборот розничной торговли на душу населения при этом растет. Так, на покупку товаров среднестатистический житель Томской области в первом полугодии 2020-го ежемесячно тратил 13,2 тыс. руб., а годом ранее – 12,6 тыс. Хотя мы не стали богаче, это просто инфляция внесла свои коррективы.

Свой профессиональный праздник отмечают кассиры, грузчики и директора магазинов.Фото: из открытых источников

Есть заманчивые вакансии

Сегодняшнюю дату не обошли вниманием аналитики платформы по поиску работу hh.ru. В своем июльском обзоре они оценили перспективы рынка труда в отрасли розничной торговли региона.

Несмотря на кризис, связанный с пандемией, отрасль остается одной из самых массовых. Скажем, за первое полугодие 2020 года в Томской области компании из розничной торговли только на hh.ru разместили больше 1,7 тыс. вакансий.

Шансы построить карьеру в ритейле есть не только у представителей сферы продаж, хотя большая часть вакансий ориентирована именно на работников этой профессиональной сферы – 62% от общего количества предложений, размещенных за шесть месяцев. Большим спросом у торговых компаний региона также пользовались специалисты из сферы транспорта и логистики, рабочий, производственный и административный персонал.

Что касается зарплаты, среднее предложение в розничной торговле составляет по нашему региону 25 тыс. рублей. Конечно, этот показатель может значительно меняться в зависимости от сегмента рынка (продуктовый ритейл, fashion и пр.), сферы деятельности (продажи, производство, маркетинг), а также позиции работника.

В топ-10 вакансий в томской розничной торговле вошли: водитель-сборщик (80-140 тыс. руб. до вычета налогов), директор магазина (от 60 тыс. руб. до вычета налогов), менеджер по продажам (40-100 тыс. руб. «чистыми»), продавец-консультант (40-80 тыс. руб. на руки), а также супервайзер, региональный представитель и другие.

Площадь крупнейших торговых сетей в стране – без малого 30 миллионов «квадратов».Фото: из открытых источников

Пять тысяч чеков в день

В преддверии профессионального праздника Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представила свою, довольно необычную статистику. Есть тут цифры, подтверждающие значимость торговой отрасли в экономике, и просто любопытные факты.

По подсчетам АКОРТ, 13 млн жителей России заняты в сфере торговли. Это больше, чем население каждой из 170 стран, включая Исландию, Багамы, Монако и другие, а также больше, например, чем совокупное население Греции и Латвии.

Около 5 000 товаров в день в среднем сканирует кассир в розничной торговле. Такого количества товара хватит, чтобы на полгода обеспечить продуктами среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек. Товары минимум из 35 стран каждый день проходят через руки среднестатистического грузчика. Сотрудник же распределительного центра за день сортирует 30 тонн продуктов – это равно массе шести слонов!

Самыми посещаемыми местами в нашей стране являются различные магазины и торговые точки. При этом за продуктами россияне ходят с такой же частотой, как пользуются общественным транспортом.

80% населения Российской Федерации может дойти из дома до магазина менее чем за 10 минут. По наблюдениям, в 70% случаев выбор покупателя будет состоять более чем из одной торговой точки.

Общая площадь всех магазинов крупнейших торговых сетей в РФ равна примерно 27,15 млн кв. метров; для сравнения, это в 61 раз больше площади государства Ватикан.

Ну, и еще пара забавных деталей из торговой жизни. Оказывается, Анастасия – самое популярное имя среди старших кассиров, а не Зинаида или Галина, как почему-то считается. Сотрудник торгового зала только на вид способен отличить друг от друга 35 сортов томатов. А куриные яйца – один из самых продаваемых продуктов, спрос на которые сохраняется в любой сезон...