Коронавирус в Томске, последние новости на 25 июля 2020 года: число жертв пандемии достигло 29 человек, "ковидный" стационар остался без горячей воды

На утро 25 июля в Томской области зафиксировано 3766 случаев заражения коронавирусом. Из них 49 было выявлено вчера – с начала июня это минимальный суточный показатель!

Как рассказали в оперштабе, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 19-ти пациентов диагностирована пневмония, у 11-ти имеются признаки ОРВИ, еще у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно. К сожалению, вчерашний день пополнил статистику летальных исходов от «короны»: стало известно о смерти еще одного жителя области. Таким образом, число жертв пандемии в нашем регионе достигло 29 человек.

- У скончавшегося пациента болезнь сопровождалась крайне тяжелым течением с дыхательной недостаточностью. Смерть наступила в результате двухсторонней полисегментарной пневмонии с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - уточнили представители оперштаба.

На утро 25 июля статистика такая.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 63 -ти человек. уже третий день подряд этот показатель превышает число новых заболевших! Таким образом, число томичей, победивших "корону", возросло до 2219 человек. Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 63,3% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 289,4 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции не только по-прежнему превышает единицу, но и подрос еще больше: сейчас он равен 1,17 ( вчера был 1,07).

В обсерваторах, развернутых под Томском, остаются на карантине 35 постояльцев.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа. В областном центре открыты летние веранды кафе и ресторанов, торговые центры, но пока остаются закрытыми музеи, кинотеатры, фитнес- залы, детские лагеря отдыха. Действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Большинство заболевших – женщины

- На 23 июля на территории Северска выявлено 226 случаев заболеваний COVID-19, выздоровевших - 124, госпитализировано – 25, 78 пациентов получают лечение амбулаторно, - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации закрытого города.

Также добавляется, что 58% от общего числа заболевших составляют женщины и 42% - мужчины. Возрастной расклад среди выявленных случаев, согласно приведенной сводке, следующий: 10, 2% - дети от 1-18 лет, 46,5% - лица от 19 до 49 лет, 18,6% -от 50 до 59 лет. На долю пожилых граждан, от 60 лет и старше, приходится 24,6% случаев заражения.

Благодаря взаимодействию всех структур и комплексу ограничительных и противоэпидемических мер, Северск входит в тройку городов системы ЗАТО Росатома с минимальным количеством заболевших.

Большинство заболевших "короной" в Северске - женщины.Фото: из открытых источников

«Ковидарий» без горячей воды

Ольга Кобякова, ректор СибГМУ, рассказала в своем телеграм-канале о работе Респираторного госпиталя, созданного на базе клиник медуниверситета. Первых больных он принял 16 мая.

По словам ректора, сейчас на 90 коек «ковидария» приходится 81 пациент. Из них 67 человек с пневмонией. В реанимации восемь пациентов, из них четыре на инвазивной ИВЛ, два – на неинвазивной. За прошедшие сутки из стационара выписано с выздоровлением 9 человек, госпитализировано – 11.

Также глава медуниверситета рассказала о бытовых трудностях, с которыми столкнулся «ковидарий»:

- На неделю отключили горячую воду. Сезонные ремонтные работы. Спасаемся бойлерами. Неделю продержимся.

Штраф за детский отдых

Томский районный суд оштрафовал на 150 000 рублей ООО "Санаторий Космонавт" за отдых детей в условиях пандемии.

- Установлено, что в условиях режима повышенной готовности в регионе санаторий принял больше ста юных томичей. Полицейские составили на учреждение административный протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП. Детей, оздоравливавшихся в учреждении, вернули родителям в течение двух дней после выявленного нарушения, - сообщила пресс-служба областного суда.