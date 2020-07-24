Новый адрес для святыни: власти хотят перенести старинный Петропавловский храм из Нагорного Иштана в Томск

Почти полтора века назад, в 1872 году, на речном берегу в селе Нагорный Иштан, в 55 верстах от Томска, местные жители возвели деревянный храм Петра и Павла. С приходом советской власти он был закрыт, как свидетельствуют архивы, его даже хотели снести, а материалы использовать для хозяйственных нужд. Но, к счастью, этого не случилось.

В 1979 году церковь из томской глубинки прославилась на всю страну и далеко за ее пределами, благодаря прошедшим здесь съемкам киносериала «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского. Сегодня, несмотря на статус памятника регионального значения, старейший деревянный храм региона пребывает в аварийном состоянии, находится под угрозой обрушения из-за сильных оползней, размывающих берег.

Речной берег на котором стоит храм разрушают оползни. фото: Александр Сакалов,ТВ-2Фото: из открытых источников

Единственный вариант спасения

Областные власти считают, что единственным вариантом спасения памятника архитектуры является его перенос в Томск, в городской поселок Хромовка, где сейчас создается паломнический центр святого старца Феодора Томского. По одной из версий, под его именем скрывался император Александр I, отрекшийся от престола и инсценировавший свою смерть. Земной путь праведный старец, кем бы он ни был по происхождению, закончил именно в Хромовке. Ныне его мощи хранятся в Богородице-Алексиевском монастыре Томска.

Храм является памятником архитектуры регионального значения.Фото: из открытых источников

В настоящее время томский Центр по охране памятников объявил конкурс на определение подрядчика для разработки проекта по переносу храма. Проектировщику предстоит провести обмеры, инженерные обследования, маркировку сруба и предложить оптимальные технологии перемещения.

- Чтобы сохранить памятники, их нередко переносят. Яркий пример - музей деревянного зодчества Витославлицы под Великим Новгородом, где в одном месте собраны ярчайшие деревянные дома и храмы. Перенос Петропавловской церкви из Нагорного Иштана является единственным способом ее сохранения. Это подтверждает официальное заключение областного комитета по вопросам ГО и ЧС. Кроме того, по нашему заказу, Сибирский региональный центр ГМСН (филиал ФГБУ «Гидроспецгеология») провел экспертизу опасных геологических процессов с определением их масштаба и динамики и выдал предварительное заключение. Эксперты сообщили о необратимости оползня в Нагорном Иштане, - рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия администрации Томской области Елена Перетягина.

В частности, специалисты определили, что поверхность смещения оползня находится на глубине более 40 метров. Такой вид оползней формируется на высоких склонах, в основании которых грунты низкой прочности. Происходит раздавливание и выпирание слабых пород в сторону русла реки, говорится в заключении экспертов.

Елена Перетягина считает, что размещение в Хромовке позволит не только сохранить старинную церковь, но и обеспечить ее доступность для большего числа томичей и туристов, православных паломников, приезжающих поклониться памяти старца Феодора Томского. «Для нового месторасположения храма выбрана неслучайная площадка. В частности, датировка постройки здания храма практически соответствует дате, когда в Томске проживал старец Феодор», - говорит она.Сейчас на сайте госзакупок ОГАУК «Центр по охране памятников» объявлены торги на разработку проекта переноса храма. На него планируется потратить 2,6 млн рублей. Торги завершатся 31 июля, а сам проект, согласно условиям контракта, должен быть готов к ноябрю 2020 года. Тогда же станут известны окончательные сроки переноса, технологии, которые будут для этого применены, необходимая сумма.

Режиссер Андрей Кончаловский также выразил свое отношение к переносу знакомой ему святыни.

Андрей Кончаловский поддержал идею переноса храма.Фото: из открытых источников

- В фильме «Сибириада» есть кадры, где вы можете видеть удивительную деревянную церковь - церковь Петра и Павла в селе Нагорный Иштан. Сегодня я узнал, что эту церковь собираются перенести в безопасное место и восстановить. Я очень благодарен властям за то, что они прилагают усилия по сохранению шедевров русского деревянного зодчества. Церковь Петра и Павла - это воплощение того мастерства, которое на протяжении столетий совершенствовали наши предки, - написал мэтр на своей личной странице в фейсбуке.

Никита Михалков во время съемок "Сибириады" в Нагорном Иштане.Фото: из открытых источников

Альтернатива существует?

Стоит отметить, что с планами региональных властей согласны не все. Часть местных жителей считает, что ветхое здание просто не перенесет переезда. С ними солидарна председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова.

- Мы твердо убеждены, что церковь никуда переносить не надо. Надо комплекс противоаварийных мероприятий провести. Хотим заказать у лицензированной организации проект устранения противоаварийной ситуации…. Чтобы храм смог дождаться большого проекта реставрации, - рассказала Мария Бокова в интервью агентству «ТВ-2».

В 2019 году томский ВООПИиК вместе с общественной организацией «Томск исторический» при поддержке Роскультпроекта запустил проект «Нагорный Иштан». Более 200 «волонтеров культуры» из Томска, Северска и других населенных пунктов приезжали в село, чтобы благоустроить территорию рядом с церковью. Вывезли пять машин мусора, убрали с территории храма строительный вагончик, выкосили траву, завезли два грузовика земли, чтобы засыпать ямы.

Томские волонтеры несколько раз проводили субботники на территории храма.Фото: из открытых источников

В прошлом октябре по инициативе томского ВООПИиК был проведен круглый стол, посвященный дальнейшей судьбе храма, с привлечением экспертов из ТГАСУ, «Сибспецпроектреставрации», представителей Русской Православной Церкви, общественников.

- Похожие церкви можно найти и в других деревнях, но такого удивительного места, как в Нагорном Иштане, нигде больше нет. Поэтому и невозможно представить эту церковь в другом месте. В реставрации, в сохранении культурного наследия есть жесткие правила, когда памятник может быть перенесен со своего места только тогда, когда он не может быть там сохранен. Например, когда создавали гидроэлектростанции и затапливали целые деревни. Но у нас не тот случай, Склон немножко обваливается, но это проблема решаемая. Поэтому вести речь о переносе церкви неправильно. Это место святое, и просто так куда-то переносить храм нельзя, - выразила свое мнение завкафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Лариса Романова.

Представитель «Сибспецпроектреставрации» Елена Евсеева на той же встрече отметила: «Фундамент церкви не имеет какой-то деформации, свидетельствующей о крене или подвижке в грунтах. В плохом состоянии церковь находится из-за отсутствия хорошей кровли. На крыше прохудилось железо, стыки в кровле оказались незащищенными, и из-за промокания церковь складывается вовнутрь. Перевоз церкви может ее погубить окончательно».

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию, постановив: «Разработать проект реставрации объекта деревянного зодчества без его переноса на другое место. Категорически не допустить переноса Петропавловской церкви (1872 г.) из дер. Нагорный Иштан Томского района в другое место».

В Хромовке будет создан паломнический центр старца Феодора Томского. Храм из Иштана хотят сделать частью этого комплекса.Фото: из открытых источников

«КП-Томск» будет следить за развитием событий и дальнейшей судьбой Петропавловского храма.