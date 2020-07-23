Коронавирус в Томске, последние новости на 24 июля 2020 года: число заболевших перевалило за 3, 7 тыс., в МСЧ N 2 заработал томограф

В МСЧ N 2 теперь тоже есть свой томограф для диагностики COVID-19/ Фото: из открытых источников

На утро 24 июля в Томской области зафиксировано 3 717 случаев заражения коронавирусом. Из них 56 новых были выявлены вчера. Как рассказали в оперштабе, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 12-ти пациентов диагностирована пневмония, у 13-ти имеются признаки ОРВИ, у 31-го человека инфекция протекает бессимптомно.

На утро 24 июля данные таковы... Фото: из открытых источников

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 62% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 292,5 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции по-прежнему превышает единицу, сейчас он равен 1,07.Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 64 -ти человек. уже второй день подряд этот показатель превышает число новых заболевших! Таким образом, число томичей, победивших "корону", возросло до 2156 человек.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа. В областном центре открыты летние веранды кафе и ресторанов, торговые центры, возобновили работу в очном режиме автошколы, но остаются закрытыми музеи, кинотеатры, фитнес- залы. По-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Новый томограф

В медико-санитарной части № 2 Томска заработал компьютерный томограф, диагностику на котором будут проходить томичи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Компьютерная томография – это один из методов для диагностики пневмонии, вызванной COVID-19. Она используется наряду с ПЦР-диагностикой и лабораторными исследованиями. До появления оборудования пациенты проходили томографию по полисам ОМС в «ЦКБ» на Больничной, но это занимало дополнительное время. Теперь у нас действует полный цикл диагностики, – пояснил главный врач медико-санитарной части № 2 Алексей Михленко.

Стоимость томографа – 49 млн рублей, он закуплен за счет средств федерального бюджета. Монтаж оборудования стартовал 9 июля.

Прирост больных на севере

По данным на 20 июля в Каргасокском районе новая коронавирусная инфекция выявлена в общей сложности у 48 человек. Шестеро из них проходили лечение в областных клиниках и Томской районной больнице, семь были госпитализированы в инфекционное отделение Каргасокской районной больницы. Остальные из-за отсутствия симптомов, получают лечение амбулаторно, в домашних условиях под наблюдением медиков.