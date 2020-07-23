2020-07-23T08:25:56+03:00
Общество

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин торжественно открыл День поля-2020

Межрегиональный форум является ведущей площадкой для обмена опытом представителей АПК
Алиса Селезнева
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Губернатор Сергей Жвачкин: "Развитие АПК- важнейший вопрос продовольственной безопасности".Губернатор Сергей Жвачкин: "Развитие АПК- важнейший вопрос продовольственной безопасности".Фото: из открытых источников
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Сегодня, 23 июля, губернатор Сергей Жвачкин прибыл в поселок Ключи Томского района, чтобы торжественно открыть День поля – 2020. Напомним, этот межрегиональный агрофорум проводится на томской земле, начиная с 2013 года, став одной из ведущих площадок по обмену опытом для представителей регионального АПК и их сибирских коллег.

Открывая День поля-2020, губернатор подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса – это вопрос продовольственной безопасности региона и страны в целом.

- Успешно решать этот важнейший вопрос нам не мешает никакой коронавирус. В этом году наши хозяйства приступили к посевной на 10 дней раньше обычного. На две недели раньше мы начали заготовку кормов. Мы увеличили посевную площадь на 10 тысяч гектаров. И планируем собрать урожай зерновых в 350 тысяч тонн, - сказал Сергей Жвачкин.

Благодаря труду аграриев, новым сортам и технологиям на северных землях вырастают отличные урожаи. Фото: из открытых источников

Благодаря труду аграриев, новым сортам и технологиям на северных землях вырастают отличные урожаи.Фото: из открытых источников

Также он с удовлетворением отметил, что отдельным направлением томского АПК становится органическое земледелие, которое активно развивают такие предприятия, как «Агро», «Сибирские органические продукты», «Перовское», фермерское хозяйство Ивана Петроченко и сельхозкооператив «Успех». Сейчас над получением органического сертификата работают СПК «Межениновский» и фермерское хозяйство Руслана Моисеева, открывшее производство органического меда.

- Выдерживать хорошие темпы развития сельского хозяйства томским аграриям помогают два инструмента – это системная государственная поддержка хозяйств и фермеров и интеграция аграрного производства с научно-образовательным комплексом. Фактически мы с вами в Томской области разрушили вековые стереотипы о деревне, в которой мужики ходят в лаптях и с плугом. Сегодня АПК – это одна из самых современных, успешных и восприимчивых к инновациям отрасль, - убежден томский губернатор. За 2019 год площадь сертифицированных земель в Томской области увеличилась с 9,9 тысячи гектаров до 14,8 тысячи га. Объем органического производства вырос с 11,8 до 19,6 тысячи тонн. В прошлом году регион экспортировал 15,6 тысячи тонн «органики» на 7,5 миллиона долларов США. Это почти четверть от общего объема регионального экспорта продукции АПК, тогда как в 2018 году доля органики в экспорте составляла всего 1,5%.

Сегодня хозяйства Томской области ведут химическую прополку на ста процентах посевных площадей, применяют спутниковые навигационные системы, достигли ста процентов зяблевой обработки, значительно улучшили качество севооборота.

Завершая приветственный спич, глава региона поблагодарил аграриев за работу, а затем пообщался с работниками хозяйств, оценил новую сельскохозяйственную технику, осмотрел площадку конкурсного испытания с различными сортами пшеницы, ячменя, овса, гречихи, рапса, льна, чечевицы, кукурузы и других культур.

- Дорога от опытной деляны до поля должна быть кратчайшей, а время от результатов испытания до внедрения в производство - минимальным, – пожелал аграриям губернатор.

День поля продолжился в селе Лучаново Томского района, где участники осмотрели демонстрационные посевы сельхозкультур Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа, Кемеровского НИИСХ, Омского аграрного научного центра, Германского семенного альянса и др.

Участники форума осмотрели демонстрационные посевы и обменялись опытом работы. Фото: из открытых источников

Участники форума осмотрели демонстрационные посевы и обменялись опытом работы.Фото: из открытых источников

Завершающим аккордом «Дня поля -2020» станет онлайн-конференция «Селекция и семеноводство в условиях северного земледелия», которая состоится завтра, 24 июля. Ее спикерами станут директор департамента растениеводства, химизации, механизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Багиров и врио председателя Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений Ольга Лесных.

Участники обсудят технологические особенности выращивания сельхозкультур в северных регионах, в том числе новые способы увеличения урожайности, федеральную поддержку земледелия, перспективные сорта и научную работу.

Гостями "Дня поля" стали аграрии со всей Томской области и из соседних регионов. Фото: из открытых источников

Гостями "Дня поля" стали аграрии со всей Томской области и из соседних регионов.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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