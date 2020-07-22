Два тротуара и одна лужа: почему жителям не нравится, как в Томске благоустраивают улицу Елизаровых

В нынешнем году улица Елизаровых в областном центре стала одним из объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Подрядчики с начала лета ремонтируют одну из главных магистралей Томска на участке от улицы Шевченко до площади Транспортной, а пресс-служба мэрии регулярно рапортует о ходе работ.

Когда встанут на прикол асфальтоукладчики и сезонные бригады дорожников отправятся по домам в ожидании новых муниципальных аукционов, жителям останутся (пусть не на века, но хоть на годы) ровный асфальт, гранитные бордюры и новые тротуары. Но прямо сейчас, когда ремонтная кампания в разгаре, слышатся от горожан жалобы, которые совсем не гармонируют с отчетами городских властей.

У города – планов громадье

Одно такое обращение в редакцию «КП» жильцы сопроводили фотографиями «с натуры». А чтобы понять, что возмутило горожан, давайте для начала оценим весь масштаб дорожных и благоустроительных работ.

На обозначенном участке ул. Елизаровых подрядчиком выступает ООО «Кузбассдорстрой»; несмотря на прошлогодние претензии из-за сорванного графика, заезжая компания – постоянный участник томских дорожных аукционов. По информации мэрии, здесь предстоит отремонтировать 1,7 километра улично-дорожной сети, заменить 3 675 метров бортового камня, установив гранитные бордюры, и обустроить технический тротуар на площади 2 763 «квадрата». Ориентировочная стоимость «безопасности и качества» на этом отрезке улицы составит 92,4 млн рублей. Уф…

С начала лета на улице Елизаровых укладывают новый асфальт и меняют бордюры.Фото: из открытых источников

Справедливости ради, пандемия COVID-19 не стала для ремонта особой помехой. Уже к 20 июля дорожный нацпроект в Томске был реализован примерно на 80%. Специалисты городского «Центра технического надзора» в круглосуточном (!) режиме оценивают качество выполнения работ на объектах, а сроки мэр Иван Кляйн отслеживает лично. Так чем, скажите на милость, недовольны пешеходы с Елизаровых?

В начале июня, пока строительные бригады укладывали тротуарную плитку на томских улицах, градоначальник публично объяснил:

– В ходе реализации нацпроекта мы обязаны обеспечить безопасность всех участников дорожного движения… Поэтому я принял решение: на всех ремонтируемых участках тротуаров выделить велодорожки, обозначить их плиткой контрастного цвета и «отбить» от пешеходной зоны желтыми полосами. Все тротуары, которые мы создаем по нацпроектам, должны предусматривать разметку для движения велосипедистов, пологие спуски и тактильную плитку для маломобильных томичей.

Вот так, устами Ивана Григорьевича, обещаны были «елизаровцам» цивилизация и комфорт.

Какая дорожка ближе к дому

Вскоре обитатели окрестных хрущевок обнаружили, что на участке ул. Елизаровых от пр. Кирова до дома № 53 (в сторону ул. Шевченко) поверх газона рабочие прокладывают новый тротуар из плитки. Притом что параллельно, ближе к жилым домам, уже есть пешеходная дорожка. Разумеется, люди начали выражать недоумение: кто постарше – с соседями у подъезда, молодежь – в социальных сетях.

На эти благоустроительные излишества у властей тоже нашлось объяснение. И, что удивительно, второй тротуар, оказывается, появился как раз по просьбе местных жителей!

Вице-мэр Томска по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал следующее (приводим довольно путаный комментарий дословно): «Жители обратились, просили, чтобы проход был там, потому что машины заезжают. Часть будет использована под парковку, часть – под пешеходную дорожку, где люди уже привыкли ходить – зачем ее убирать? Одна дорожка будет основной – тротуар, который идет посредине, – и которая ближе к домам, она частично используется как парковка. Если там будут стоять машины, у людей будут проблемы с пешеходной зоной».

По мнению томского вице-мэра Вячеслав Черноуса, два параллельных тротуара – благо для пешеходов.Фото: из открытых источников

Так вот, теперь о жалобах. Наша «тротуарная» история получила неожиданное продолжение во время одного из ливней, которые в июле обрушились на областной центр. Тогда и были сделаны снимки, предоставленные редакции.

На них просматривается ущербность благоустроительного проекта, когда сразу две новенькие пешеходные дорожки упираются в никуда. Ну, точнее, в огромную лужу и площадку с корявым асфальтом (до недавних пор здесь стоял павильон, который снесли, кое-как выровняв территорию). И автомобилисты, и пешеходы, для которых эти места знакомы, могут рассказать в подробностях, сколь печальной славой пользуется разбитый проулок между зданиями по пр. Кирова, 64, и ул. Елизаровых, 43. Кстати, плачевное состояние двора вообще заслуживает отдельной публикации.

«Мораль сей басни» вполне прозрачна. Муниципальным властям, которые закладывают в реализацию дорожных проектов десятки, сотни миллионов рублей, а потом щеголяют километрами заасфальтированных магистралей и выложенных плиткой улиц, стоит чаще заглядывать в томские дворы. Поверьте, эффект от двух тротуаров меркнет перед одной большой лужей.