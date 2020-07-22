Коронавирус в Томске, последние новости на 23 июля 2020 года: новое оборудование для «ковидария», автошколы вернулись в оффлайн

На утро 23 июля в Томской области подтвержден 3 661 случай заражения коронавирусом. Из них 53 были выявлены вчера. Как рассказали в оперштабе, из заболевших COVID-19 за последние сутки у девяти человек диагностирована пневмония, у 24-х имеются признаки ОРВИ, еще у 20-ти инфекция протекает бессимптомно.

К сожалению, вчерашний день пополнил печальную статистику летальных исходов. От коронавируса скончался еще один наш земляк, ставший 28-ой по счету жертвой пандемии в регионе.

- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась болезнями сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, инфекционно-токсическим шоком. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту, - поделились подробностями в оперштабе.

На утро 23 июля главные цифры таковы..Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 58 -ти человек. Таким образом, число томичей, победивших "корону", возросло до 2092 человек.

В обсерваторах под Томском на карантине находятся 61 постоялец.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 59,9% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 288,1 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции по-прежнему превышает единицу, сейчас он равен 1,08. Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

Автошколы снова открыты

Томским автошколам, работа которых была ограничена в связи с угрозой коронавируса, разрешено очно оказывать услуги населению на территории города.

В соответствии с эпидрежимом, действующим на территории региона, им необходимо до начала осуществления деятельности направить уведомление через сайт работа.томск.рф. В условиях пандемии автошколы обязаны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: носить маски и перчатки при занятиях с учениками, обрабатывать антисептиками классы и салоны учебных автомобилей. Использовать средства индивидуальной защиты должны и обучающиеся.

В 2020 году на территории Томска действовало 48 автошкол. Сколько из них сможет возобновить работу, не уточняется. Как ранее писали федеральные СМИ, по данным Союза автошкол России «коронакризис» может привести к разорению 70% участников этого рынка.

Томским автошколам разрешили открыться после длительного перерыва.Фото: из открытых источников

Новое оборудование для «ковидария»

Рентген-аппарат для проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии, а также кислородный концентратор дополнили оснащение Томской районной больницы. Напомним, в июне она была перепрофилирована в респираторный госпиталь для лечения коронавирусных больных.

Общая стоимость оборудования превышает 16 млн рублей. Средства на приобретение стационарного рентген-аппарата (13,9 млн рублей) выделены из федерального и регионального бюджетов, концентратор кислорода стоимостью 3,2 млн рублей закуплен за счет средств территориального фонда ОМС.

- Рентген – комплекс станет хорошим «помощником» для медиков в период сложной эпидемиологической обстановки, — рассказал главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник. Концентратор предназначен для генерации кислорода, который затем подается пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке из-за коронавирусной инфекции.