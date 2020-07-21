2020-07-21T14:29:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 22 июля 2020 года: свыше 2 тыс. томичей уже победили «корону», местные медики помогут им восстановить силы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 22 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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Свыше 2 тысяч томичей уже победили опасный коронавирус.Свыше 2 тысяч томичей уже победили опасный коронавирус.Фото: из открытых источников
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На утро 22 июля в Томской области подтверждено 3 608 случаев заражения коронавирусом. Из них сразу 115 были выявлены вчера – это абсолютный суточный «рекорд» за все время пандемии в регионе. Больше половины из нововыявленных, 67 человек, являются работниками Казанского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Парабельском районе. Его разрабатывает «Востокгазпром».. Семь вахтовиков с признаками ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения Томска. Сотрудники без признаков ОРВИ и контактировавшие с ними лица изолированы в общежитии на месторождении.

На утро 22 июля данные такие. Фото: из открытых источников

На утро 22 июля данные такие.Фото: из открытых источников

Как рассказали в оперштабе, среди всех 115 выявленных за минувшие сутки у 11-ти человек диагностирована пневмония, у 26-ти наблюдаются признаки ОРВИ, у 78-ми инфекция протекает бессимптомно.

К сожалению, вчерашний день пополнил печальную статистику летальных исходов. От коронавируса скончался еще один, уже 27-ой по счету, наш земляк.

- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, хронической болезнью почек, болезнями сердечно-сосудистой системы. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту, - поделились подробностями в оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 66-ти человек. Таким образом, число томичей, победивших "корону", возросло до 2034 человек.

В обсерваторах под Томском на карантине находятся 56 постояльцев.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 58,1% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 280,6 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь повысился и "перевалил" за единицу, сейчас он равен 1,07 ( вчера был 0,8). Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

Комплекс от томских медиков

Специальную лечебную гимнастику для реабилитации пациентов после COVID-19 разработали сотрудники Томского областного врачебно-физкультурного диспансера. В комплекс входят дыхательные и общеукрепляющие упражнения.

- Пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, нуждаются в реабилитации, которая поможет восстановить все функции организма и послужит профилактикой вторичных осложнений, — пояснила главный врач врачебно-физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук Елена Пашкова.

В первую очередь, дыхательная гимнастика призвана помочь людям, перенесшим пневмонию, особенно тем, кто был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц будет полезна абсолютно всем, кто переболел COVID-19.

Томские врачи разработали комплекс упражнений для тех, кто переболел COVID-19. Фото: из открытых источников

Томские врачи разработали комплекс упражнений для тех, кто переболел COVID-19.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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