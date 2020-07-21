2020-07-21T10:26:39+03:00
Экономика

Сметаны много, нефти мало: объемы производства в Томской области упали по сравнению с прошлым годом

За шесть месяцев российская промышленность основательно «просела», констатируют статистики
Антонина Ленская
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«Коронакризис» 2020 года нанес удар практически по всем отраслям промышленности.«Коронакризис» 2020 года нанес удар практически по всем отраслям промышленности.Фото: из открытых источников
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Промышленное производство в Томской области в январе-июне 2020 года сократилось на 2,9% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Хотя обрабатывающие отрасли продемонстрировали позитивную динамику, в добыче полезных ископаемых показатели заметно снизились. Впрочем, наш регион отнюдь не исключение: по данным Росстата, промышленность за полгода основательно «просела» по всей стране.

Где-то убыло, где-то прибыло…

За шесть месяцев 2020 года томские предприятия сумели добыть природного песка на 40,9% больше прошлогоднего. Правда, одновременно сразу на 10,5% упала добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, а природного и попутного газа извлекли из недр меньше на 0,8%.

Неплохо сработала пищевая отрасль, где производство продукции выросло на 18,1% к январю-июню 2019 года. По данным Томскстата, в регионе больше выпустили сметаны (на 56,3%), мясных полуфабрикатов (на 9,8%), свинины (на 9,2%), колбасных изделий (на 6,8%). В то же время сократилось производство масла сливочного (на 26,6%), творога (на 9,1%), сыров (на 5,6%) и молока (на 5,1%), хлебобулочных изделий (на 3,9%). Производство безалкогольных напитков увеличилось на 15,6%, но пива за полгода наварили меньше на 2,8%.

Местная пищевая отрасль нарастила производство сметаны, свинины и колбасы. Фото: из открытых источников

Местная пищевая отрасль нарастила производство сметаны, свинины и колбасы.Фото: из открытых источников

Значительно увеличилось производство текстильных изделий – на 29,6%; можно предположить, что в период пандемии на этот показатель повлияла переориентация предприятий и ателье на пошив защитных масок. Впрочем, в январе-июне 2020 года на 28,5% увеличилось также металлургическое производство, что не объясняется влиянием коронавируса.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Томской области сократилось на 17,1%, зато на 47,2% увеличился выпуск инструмента и приборов для измерения, контроля и испытаний.

По добыче песка в первом полугодии область поставила своеобразный рекорд. Фото: из открытых источников

По добыче песка в первом полугодии область поставила своеобразный рекорд.Фото: из открытых источников

В обработке древесины и производстве изделий из дерева объемы сократились на 18,7% по сравнению с прошлогодним периодом, включая пиломатериалы лиственных и хвойных пород. При этом на 5,4% выросло производство шпона для фанеры, констатирует Томскстат.

Не лучшим образом сложилась ситуация в производство электрооборудования, где объемы снизились на 16,4%. Так, электродвигателей переменного тока мощностью от 750 Вт до 75 кВт наши заводы выпустили меньше на 54,0%; электрических машин и аппаратуры – на 16,8%.

Выпуск неметаллической минеральной продукции уменьшился на 13,6%. Прежде всего, серьезное снижение коснулось строительных растворов (меньше на 51,7%), а также блоков и прочих строительных изделий из цемента и бетона (на 29,6%). Вместе с тем выросло производство товарного бетона (на 22,1%) и различных асфальтобетонных смесей (на 16,6%). Добавим, что резиновых и пластмассовых изделий выпустили меньше на 0,5%; нефтепродуктов – на 2,3%.

Наконец, упали объемы в энергетике: за шесть месяцев 2020 года производство пара и горячей воды снизилось на 8,4%, электроэнергии – на 5,5%.

Реальность суровей прогнозов

Безусловно, говорить о тотальном падении в промышленности не приходится. Как-никак, в Томской области в июне текущего года по сравнению с маем объемы выпуска продукции увеличились на 2,1%. Драйвером роста опять-таки стали обрабатывающие производства, набравшие «плюсом» 14,2%. В то же время существенно снизились объемы производства в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 24,7% и добыче полезных ископаемых – в среднем на 4,0%.

Пошив защитных масок добавил объемов томским текстильным предприятиям. Фото: из открытых источников

Пошив защитных масок добавил объемов томским текстильным предприятиям.Фото: из открытых источников

Что касается страны в целом, в июне 2020 года снижение промышелнного производства, по информации Россстата, незначительно замедлилось – до 9,4% после падения на 9,6% в мае. И все же реальные цифры опровергли прогнозы экономистов, ожидавших снижения на 7,2%

По данным Центробанка, в мае Россия прошла нижнюю точку спада экономики, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. В июне ситуация начала улучшаться, но компенсировать полностью потери апреля-мая не удалось. Минэкономразвития представило прогноз, по которому во втором квартале 2020-го валовой внутренний продукт РФ в годовом исчислении сократится на 9,5%, а по итогам года – на 5%. При этом в 2021 году ВВП вырастет только на 2,8%.

Аналитики осторожны в прогнозах относительно ситуации в российской экономике. Фото: из открытых источников

Аналитики осторожны в прогнозах относительно ситуации в российской экономике.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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