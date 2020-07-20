2020-07-20T14:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 21 июля 2020 года: открытие летних веранд, еще один очаг на промысле

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 21 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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В Томске сегодня открываются летние веранды.В Томске сегодня открываются летние веранды.Фото: из открытых источников
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На утро 21 июля в Томской области подтверждено 3 493 случая заражения коронавирусом. Из них 58 пополнили статистику вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди заболевших за минувшие сутки у 15-ти человек имеются признаки ОРВИ, у 11 пациентов диагностирована пневмония, и сразу у 32 томичей инфекция протекает бессимптомно. Новые летальные исходы, к счастью, не зафиксированы.

На утро 21 июля данные такие... Фото: из открытых источников

На утро 21 июля данные такие...Фото: из открытых источников

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 58,1% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 274,9 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции понизился до до 0,8.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили вчера выздоровление 43 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1968. В обсерваторах под Томском на карантине остается 66 постояльцев. Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

Добро пожаловать на летние веранды

20 июля региональный опештаб разрешил работу в Томске летних веранд учреждений общественного питания, которые соответствуют установленным рекомендациям. Сегодня в областном центре откроется 31 заведение.

Согласно новым правилам, для открытых летних веранд теперь обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами. При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

Решение об открытии остальных предприятий общественного питания, готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по результатам завершения оценки готовности с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Очаг на промысле

На территории Казанского нефтегазоконденсатного месторождения в Парабельском районе Томской области подтверждено около 60 случаев заражения вахтовиков коронавирусом, - сообщил вчера представитель оперштаба.

Точное количество заболевших, а также причину заражения работников в настоящее время устанавливают эпидемиологи. По данным открытых источников, Казанское нефтегазоконденсатное месторождение на северо-западе Томской области разрабатывает компания "Томскгазпром" (дочерняя структура "Востокгазпрома", подконтрольная ПАО "Газпром").

На одном из газовых промыслов в Томской области выявлен крупный очаг коронавируса. Фото: из открытых источников

На одном из газовых промыслов в Томской области выявлен крупный очаг коронавируса.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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