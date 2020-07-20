Почем домик в деревне: в Томске карантин пошел на пользу рынку загородной недвижимости

Пандемия, под знаком которой прошел весь второй квартал 2020 года, в значительной степени негативно сказалась на многих сферах жизни. Немногие сумели извлечь выгоду из этой ситуации, но рынок загородной недвижимости, похоже, относится к таким исключениям.

В конце марта этот сегмент, как и прочие, ощутил на себе всю тяжесть коронавирусного удара. Однако к началу июля он не только вышел из кризиса, но и значительно превысил прошлогодние показатели. Об этом свидетельствуют данные одного из наиболее популярных российских сайтов объявлений. Так, по России спрос на покупку загородного жилья вырос на 77,7%, а на аренду – на 35%. Средняя стоимость приобретения такого рода недвижимости за второй квартал 2020 года составила 1,5 млн руб., арендная плата – 25 тыс. руб. в месяц.

Подобные коттеджи предлагают арендовать или купить в Томске и окрестностях.Фото: из открытых источников

Сельская новь

По информации портала «Авито Недвижимость», в Томской области средняя стоимость покупки дома за второй квартал составила 1,7 млн руб., дачи – 400 тыс., коттеджа – 8,2 млн, таунхауса – 6,9 млн руб. «Рынок загородной недвижимости вышел победителем из затяжной самоизоляции и с каждым месяцем после смягчения карантинных мер бьет новые рекорды по всем показателям. Жилье за городом стало для многих спасательным кругом, чтобы переждать инфекционный и экономический кризисы», – говорится в сообщении.

При этом аналитики отмечают определенный потребительский тренд: в апреле-мае 2020 года наблюдался ажиотажный спрос на аренду дач, который превысил докризисные показатели в 3,2 раза, а уже после отмены режима самоизоляции приоритетным форматом стала именно покупка загородной недвижимости. Интерес к приобретению такого жилья в собственность увеличился на 77,7% по сравнению с 2019-м. Иными словами, россияне сначала массово арендовали жилье за городом на период карантина, а по мере отмены запретов пришли к идее приобрести отдельный дом в собственность.

От людей на деревне не спрячешься, а от коронавируса изолироваться можно!Фото: из открытых источников

Побег из мегаполиса

Закрепится ли эта тенденция или станет лишь временным явлением? Однозначного ответа нет, поскольку на дальнейшем развитии рынка загородной недвижимости скажется несколько основных факторов. Но очевидно, что пандемия показала уязвимость современных городов перед сдерживанием серьезных заболеваний. Это активировало тренд на деурбанизацию, когда люди стремятся переехать за город и обустроить там свое жилое и рабочее пространство. Здоровье оказалось на первом месте у

россиян, поэтому для социального дистанцирования многие готовы сменить небольшую городскую квартиру на просторный участок.

Аналитики «Авито Недвижимости» также изучили спрос на разные типы загородной недвижимости и выяснили, как он повлиял на изменение цен. За второй квартал 2020 года более всего подорожали дома и коттеджи для долгосрочной аренды – примерно на 33,3%; средняя цена составила 20 тыс. и 80 тыс. руб. соответственно. Дачи подорожали в среднем на 17,7% (цена составила примерно 20 тыс. руб.), но они остаются в основном вариантом сезонного жилья, местом для отдыха на пару месяцев в году.

Аренда таунхаусов претерпела незначительное увеличение средней стоимости за год – до 50 тыс. руб., то есть на 10%. Возможно, связано это с тем, что одним из недостатков городской квартиры считается наличие соседей за стеной, а таунхаус выстроен по схожему принципу.

Такую загородную идиллию большинство наших сограждан может созерцать лишь на фото.Фото: из открытых источников

Малоэтажное счастье

В российских регионах и для покупки, и для аренды наиболее востребованной – хотя и недешевой – категорией недвижимости после пика пандемии стал коттедж. Надо полагать, этот тип жилья максимально сочетает в себе городские удобства и близость к природе. По данным «Авито Недвижимости», в Московской области (самом дорогом регионе страны) средний ценник на покупку коттеджа составил почти 11,9 млн руб., в Ленинградской области – 9,9 млн, в Крыму – 7,8 млн руб.

В Томской области индивидуальный жилой дом в пригороде специалисты по недвижимости оценивают в среднем в 8,2 млн руб. При этом самые дешевые коттеджи для покупки находятся в Ростовской области (3,1 млн), Башкортостане (4,5 млн), Татарстане (4,9 млн), Свердловской и Челябинской областях (5 млн руб.).

По прогнозам экспертов, тренд на загородный тип жилья может привести к смене парадигмы в сознании россиян: от дачи для отдыха – к загородному дому для полноценной жизни. Отчасти подобный вывод подтверждают результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в июне по заказу финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». В исследовании участвовали 1,6 тыс. человек из 150 населенных пунктов, расположенных в 42 субъектах РФ.

Каждый шестой россиянин (около 17%) после длительной самоизоляции разочаровался в многоэтажках: квартиры в них теперь кажутся гражданам менее предпочтительным видом жилья. При этом люди оценили частные дома – из-за карантина они стали более желанными для 39%. С единственной, но существенной оговоркой: далеко не у всех есть средства даже на скромную роскошь загородного дома.