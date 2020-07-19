Коронавирус в Томске, последние новости на 20 июля 2020 года: охват тестированием растет, в стационарах свободно почти 60% мест

На утро 20 июля в Томской области подтверждено 3 435 случаев заражения коронавирусом. Из них 60 были выявлены вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди заболевших за минувшие сутки у 21-го человека наблюдаются признаки ОРВИ, у 16-ти томичей диагностирована пневмония, у 23 человек инфекция протекает без проявления симптомов.

На утро 20 июля статистика такова.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили вчера выздоровление 43 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1925. В обсерваторах под Томском на карантине остается 56 постояльцев.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 58,4% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 267,7 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции повысился до 1,02 (вчера он был 0,99). Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.