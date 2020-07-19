Заслон от COVID-19: в Томске заработало первое производство медицинских масок

В начале марта 2020 года в связи со сложной эпидемической ситуацией в Томске резко вырос спрос на средства индивидуальной защиты. В продаже было трудно найти одноразовые медицинские маски, а цены на них взлетели. К апрелю томские швейные фабрики и ателье приступили к производству многоразовых тканевых защитных изделий. Так, уже в конце весны изготовлением немедицинских масок занимались 42 предприятия Томской области.

Параллельно в Томске компания «Защита» готовилась к запуску первого в регионе производства медицинских одноразовых масок. В мае она получила регистрационное удостоверение на их изготовление, а в июне приступила к производству: организовать процесс ранее помешали проблемы с транспортировкой оборудования из Китая.

Сейчас здесь изготавливается около 250 тысяч масок в сутки, в месяц планируется выпускать около семи миллионов этих самых распространенных защитных средств. Основной рынок сбыта составляют предприятия области, регионы России и Казахстан.

Сто двадцать штук в минуту

Медицинская маска состоит из полуфабриката, в который входит три слоя нетканого материала: внутренний слой – спанбонд, защитный слой – СМС (спанбонд, мельтблаун, спанбонд), а также носовой фиксатор. На изделие припаяны эластичные ушные резинки.

Также в Томске планируется запустить производство мельтблауна.Фото: Алина Пермякова

Сначала в цехе изготавливается полуфабрикат. Затем происходит его деление на отдельные маски, и с помощью ультразвуковой спайки к заготовке крепятся ушные резинки. Таким образом, один автоматический станок может производить 120 масок в минуту.

Фасовка защитных изделий пока проходит вручную, но компания уже получила оборудование для автоматической упаковки и готовится к его запуску. Всего здесь на сегодняшний день заняты 12 человек: четыре инженера, операторы и фасовщики.

На производстве установлены два автоматических станка.Фото: Алина Пермякова

Также в Томске планируется запустить производство нетканого материала мельтблаун – специального фильтрующего материала, который используется для защитного слоя маски. Об этом заместитель директора компании Павел Новиков рассказал на встрече с заместителем губернатора по промышленной политике Игорем Шатурным, который в пятницу побывал на фабрике.

– На сегодняшний день в России сконцентрировано производство спанбонда: внешнего и внутреннего слоев маски, а в защитном слое используется СМС. Однако весь мир работает с более дорогим материалом – мельтблауном, который в России не производят в больших масштабах. Поэтому мы хотим перенять культуру его производства, в этом поможет наше сотрудничество с Китаем. Сейчас ведутся переговоры с партнерами, – пояснил Павел Новиков.

Сейчас в аптеках Томска можно найти одноразовые медицинские маски разных производителей, их стоимость в среднем составляет от семи до 15 рублей за штуку. Напомним, что в целях профилактики заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19 медиками рекомендуется использовать в общественных местах индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.