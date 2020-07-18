2020-07-18T19:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 19 июля 2020 года: + 61 случай заражения, еще одна смерть

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 19 июля 2020 года
Алина Пермякова
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Число заболевших COVID-19 томичей продолжает расти.Число заболевших COVID-19 томичей продолжает расти.Фото: из открытых источников
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На утро 19 июля в Томской области подтверждено 3 375 случаев заражения коронавирусом. Из них 61 был выявлен вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди заболевших за вчерашний день у 13-ти человек наблюдаются признаки ОРВИ, у десяти томичей диагностирована пневмония, у 38 человек инфекция протекает без проявления симптомов. Также 18 июля стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Он стал 26-й жертвой пандемии в нашем регионе.

— Скончавшийся от коронавируса пациент имел тяжелое течение болезни, сопровождаемое двусторонней полисегментарной пневмонией, хронической болезнью почек, сахарным диабетом и инфекционно-токсическим шоком, — прокомментировал региональный оперштаб.

На утро 19 июля статистика такая. Фото: из открытых источников

На утро 19 июля статистика такая.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили вчера выздоровление 46 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1882. В обсерваторах под Томском на карантине остается 61 постоялец.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 58,3 мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 263,7 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции понизился до 0,99 (позавчера он был 1,02). Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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