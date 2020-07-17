Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Томске: 26 июля шествия точно не будет

Народное шествие «Бессмертный полк» стало неотъемлемой и, пожалуй, самой трогательной традицией празднования Дня Победы в нашей стране. Для Томской области она имеет особое значение, поскольку зародилась именно на нашей земле. В 2012 году инициаторами проведения первой подобной акции стали местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев.

С той поры с каждым годом все больше томичей в майский праздник стали выходить на улицы с портретами своих родственников, ковавших Победу на фронте и в тылу. Их примеру со временем последовали жители других российских регионов и зарубежных стран: «Бессмертный полк» стал многомиллионным и международным общественным движением.

"Бессмертный полк" проводится в десятках стран мира, где живут внуки и правнуки советских солдат- победителей.Фото: из открытых источников

К сожалению, 9 мая 2020 года, в день 75-летия Великой Победы, шествие было отменено из-за пандемии коронавируса. В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил перенести «Бессмертный полк» на 26 июля – День Военно- морского флота России. Однако при этом глава государства подчеркнул : «Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки». Увы, опасения сбылись: 26 июля 2020 года шествие точно не состоится.

Когда позволит обстановка

16 июля Центральный штаб движения «Бессмертный полк России» провел заседание, по итогам которого участники решили, что эпидситуация в стране не позволяет провести акцию 26 июля.

- Проведение «Бессмертного полка» в настоящее время возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями, - считает сопредседатель Центрального штаба организации «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В 2020 году из-за пандемии томичи не смогли 9 мая пройти по улицам с портретами своих ветеранов.Фото: из открытых источников

Василий Лановой, народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», высказал предложение не проводить шествие в текущем году, а провести его в полноценном формате 9 мая 2021 года.

- Не вижу смысла переносить шествие на любой другой месяц, например, на сентябрь. Акция должна проходить 9 мая - в День Победы, а о подвиге ветеранов нужно помнить каждый день, а не только по праздникам, - считает томский координатор и сопредседатель совета движения «Бессмертный полк» Сергей Колотовкин.

В результате организаторы «Бессмертного полка», отменив проведение акции 26 июля, не назначили взамен никакой новой даты.

- 26 июля «Бессмертный полк» точно не состоится. Когда он пройдет, будем смотреть по эпидемиологической обстановке, — резюмировала пресс-секретарь общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.

Участником шествия был и Президент России Владимир Путин.Фото: из открытых источников

Напомним, в Томской области из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции до 1 августа продлен режим повышенной готовности, включающий, в том числе, и запрет на проведение массовых мероприятий. Как только режим продлили, стало очевидно, что 26 июля шествие «Бессмертного полка» в нашем регионе вряд ли состоится.