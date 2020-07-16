2020-07-16T05:47:54+03:00
Недвижимость

Старый кирпич на новый лад: в Томске завершается реставрация бывшего госпиталя «Красных казарм»

Исторический объект станет архитектурной доминантой нового строящегося микрорайона
Антонина Ленская
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Знаменитые казармы из красного кирпича были построены в Томске больше ста лет назад.Знаменитые казармы из красного кирпича были построены в Томске больше ста лет назад.Фото: из открытых источников
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«Красные казармы» – признанная достопримечательность Томска, особенность которой в том, что здесь не одно здание, а целый комплекс построек внесены в федеральный реестр памятников.

Прежде чем получить статус объекта культурного наследия, архитектурный ансамбль, которому более ста лет «от роду», испытал немало мытарств. Наконец, на него обратили благосклонное внимание и муниципальные власти, и коммерческие структуры. Так, в январе 2020 года компания-собственник взялась за восстановление «Приемного покоя» – одного из зданий комплекса, и сейчас работы уже близятся к завершению.

Совсем скоро историческое здание преобразится. Фото: из открытых источников

Совсем скоро историческое здание преобразится.Фото: из открытых источников

В памятники – всем комплексом

Старинные одно-, двух- и трехэтажные здания, идентичные по плану и декоративному решению, разбросаны на довольно большой территории вдоль улицы Пушкина. Это и есть «Красные казармы». Весь комплекс, расположенный на северной окраине Томска (ныне это почти центр города), изначально включал 33 постройки, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга. Отсюда и возникло название прилегающей улицы – Северный городок.

Казармы по Иркутскому тракту строились для нужд военного ведомства в 1910-1916 годах. Где-то с 1918-го горожане стали их называть «Красными казармами» – по цвету кирпича, из которого монументальные здания были возведены. А может, и потому, что большинство солдат и офицеров в революционную пору приняли сторону большевиков…

Минули десятилетия, началась Великая Отечественная война. С 1941 года в уже бывших казармах разместился 1-й Московский государственный подшипниковый завод, эвакуированный из столицы, – предшественник Томского ГПЗ-5. В помещениях долгое время были расположены заводские корпуса, рядом – жилой городок.

С развалом производства ЗАО «Томский подшипник» начало сдавать помещения в аренду, тогда в Северном городке нашли пристанище самые разные организации. В 2013-м, после завершения банкротства предприятия, все объекты недвижимого имущества, находившиеся на его территории, были проданы с торгов. «Красные казармы» обрели нового собственника, но – вскоре разгорелся скандал: некоторые из построек были снесены, не обошлось без вмешательства прокуратуры…

В старых зданиях Северного городка сейчас располагаются всевозможные организации. Фото: из открытых источников

В старых зданиях Северного городка сейчас располагаются всевозможные организации.Фото: из открытых источников

Тем не менее, в том же году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области уточнил полный состав комплекса зданий, входящих в ансамбль «Красных казарм», и внес их в федеральный реестр памятников. Таким образом, целый ряд построек получил правовой статус, запрещающий их снос.

В настоящее время исторический ансамбль объединяет 23 сохранившиеся строения, в том числе здание офицерского собрания, офицерские казармы и флигели, корпуса учебной команды и канцелярии, солдатские батальонные корпуса. Для всего комлпекса разработан и утвержден проект охранных зон.

Дом ремонтируем, двадцать два в уме

Сейчас, в середине июля, собственник здания заканчивает общестроительные работы на объекте по ул. Пушкина, 61/1, где располагался приемный покой госпиталя. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в здании усилен фундамент, восстановлена гидроизоляция. С применением антикоррозийной защиты балок рабочие укрепили межэтажные перекрытия, а также практически полностью восстановили кровлю.

– Работы на завершающей стадии. Мы планируем полностью восстановить объект к октябрю и приступить к отделке. Также до холодов предстоит подключить здание ко всем инженерным коммуникациям, – рассказал Вадим Поляков, заместитель гендиректора АО СЗ «Михайловский парк-квартал» (компания является собственником здания).

Напомним, проектно-сметную документацию для ремонта здания ранее подготовили специалисты ТГАСУ, а паспорт фасада – сотрудники центра по охране памятников. Работы ведутся под контролем областного комитета по охране объектов культурного наследия.

– Реставраторы снимают пыль и элементы краски, чтобы сохранить защитный слой кирпичей. Каждый кирпич фасада чистят вручную при помощи малярных сеток, а стыки в кладке – с помощью зубных щеток. Такой трепетный подход позволит сохранить аутентичный вид старинного фасада, – говорит председатель комитета Елена Перетягина. По ее словам, при восстановлении разрушенных участков фасада используются исключительно старинные кирпичи, что сохранит исторический облик здания.

При восстановлении фасада строители используют исключительно старинные кирпичи. Фото: из открытых источников

При восстановлении фасада строители используют исключительно старинные кирпичи.Фото: из открытых источников

Эксперты областного центра по охране памятников установили, что в первоначальном виде крыша дома была покрыта черным толем – специальным кровельным материалом. Строители воссоздали исторический цвет крыши, а теперь с такой же точностью мастерам предстоит воссоздать расстекловку окон и парапеты.

Отреставрированное здание должно сыграть роль архитектурной доминанты нового строящегося микрорайона, пояснили в компании. В нем планируется расположить коворкинг-зону, клуб по интересам, кофейню и другие уютные местечки. Входная зона в жилой комплекс как раз будет находиться напротив памятника.

Добавим: неравнодушные к архитектурной истории своего города томичи надеются, что счастливая судьба казарменного «Приемного покоя» со временем постигнет и остальные два десятка его компаньонов по краснокирпичному ансамблю.

Реставрируемый корпус на улице Пушкина соседствует с новым строительством. Фото: из открытых источников

Реставрируемый корпус на улице Пушкина соседствует с новым строительством.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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