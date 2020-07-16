Старый кирпич на новый лад: в Томске завершается реставрация бывшего госпиталя «Красных казарм»

«Красные казармы» – признанная достопримечательность Томска, особенность которой в том, что здесь не одно здание, а целый комплекс построек внесены в федеральный реестр памятников.

Прежде чем получить статус объекта культурного наследия, архитектурный ансамбль, которому более ста лет «от роду», испытал немало мытарств. Наконец, на него обратили благосклонное внимание и муниципальные власти, и коммерческие структуры. Так, в январе 2020 года компания-собственник взялась за восстановление «Приемного покоя» – одного из зданий комплекса, и сейчас работы уже близятся к завершению.

Совсем скоро историческое здание преобразится.Фото: из открытых источников

В памятники – всем комплексом

Старинные одно-, двух- и трехэтажные здания, идентичные по плану и декоративному решению, разбросаны на довольно большой территории вдоль улицы Пушкина. Это и есть «Красные казармы». Весь комплекс, расположенный на северной окраине Томска (ныне это почти центр города), изначально включал 33 постройки, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга. Отсюда и возникло название прилегающей улицы – Северный городок.

Казармы по Иркутскому тракту строились для нужд военного ведомства в 1910-1916 годах. Где-то с 1918-го горожане стали их называть «Красными казармами» – по цвету кирпича, из которого монументальные здания были возведены. А может, и потому, что большинство солдат и офицеров в революционную пору приняли сторону большевиков…

Минули десятилетия, началась Великая Отечественная война. С 1941 года в уже бывших казармах разместился 1-й Московский государственный подшипниковый завод, эвакуированный из столицы, – предшественник Томского ГПЗ-5. В помещениях долгое время были расположены заводские корпуса, рядом – жилой городок.

С развалом производства ЗАО «Томский подшипник» начало сдавать помещения в аренду, тогда в Северном городке нашли пристанище самые разные организации. В 2013-м, после завершения банкротства предприятия, все объекты недвижимого имущества, находившиеся на его территории, были проданы с торгов. «Красные казармы» обрели нового собственника, но – вскоре разгорелся скандал: некоторые из построек были снесены, не обошлось без вмешательства прокуратуры…

В старых зданиях Северного городка сейчас располагаются всевозможные организации.Фото: из открытых источников

Тем не менее, в том же году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области уточнил полный состав комплекса зданий, входящих в ансамбль «Красных казарм», и внес их в федеральный реестр памятников. Таким образом, целый ряд построек получил правовой статус, запрещающий их снос.

В настоящее время исторический ансамбль объединяет 23 сохранившиеся строения, в том числе здание офицерского собрания, офицерские казармы и флигели, корпуса учебной команды и канцелярии, солдатские батальонные корпуса. Для всего комлпекса разработан и утвержден проект охранных зон.

Дом ремонтируем, двадцать два в уме

Сейчас, в середине июля, собственник здания заканчивает общестроительные работы на объекте по ул. Пушкина, 61/1, где располагался приемный покой госпиталя. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в здании усилен фундамент, восстановлена гидроизоляция. С применением антикоррозийной защиты балок рабочие укрепили межэтажные перекрытия, а также практически полностью восстановили кровлю.

– Работы на завершающей стадии. Мы планируем полностью восстановить объект к октябрю и приступить к отделке. Также до холодов предстоит подключить здание ко всем инженерным коммуникациям, – рассказал Вадим Поляков, заместитель гендиректора АО СЗ «Михайловский парк-квартал» (компания является собственником здания).

Напомним, проектно-сметную документацию для ремонта здания ранее подготовили специалисты ТГАСУ, а паспорт фасада – сотрудники центра по охране памятников. Работы ведутся под контролем областного комитета по охране объектов культурного наследия.

– Реставраторы снимают пыль и элементы краски, чтобы сохранить защитный слой кирпичей. Каждый кирпич фасада чистят вручную при помощи малярных сеток, а стыки в кладке – с помощью зубных щеток. Такой трепетный подход позволит сохранить аутентичный вид старинного фасада, – говорит председатель комитета Елена Перетягина. По ее словам, при восстановлении разрушенных участков фасада используются исключительно старинные кирпичи, что сохранит исторический облик здания.

При восстановлении фасада строители используют исключительно старинные кирпичи.Фото: из открытых источников

Эксперты областного центра по охране памятников установили, что в первоначальном виде крыша дома была покрыта черным толем – специальным кровельным материалом. Строители воссоздали исторический цвет крыши, а теперь с такой же точностью мастерам предстоит воссоздать расстекловку окон и парапеты.

Отреставрированное здание должно сыграть роль архитектурной доминанты нового строящегося микрорайона, пояснили в компании. В нем планируется расположить коворкинг-зону, клуб по интересам, кофейню и другие уютные местечки. Входная зона в жилой комплекс как раз будет находиться напротив памятника.

Добавим: неравнодушные к архитектурной истории своего города томичи надеются, что счастливая судьба казарменного «Приемного покоя» со временем постигнет и остальные два десятка его компаньонов по краснокирпичному ансамблю.