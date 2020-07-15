Коронавирус в Томске, последние новости на 16 июля 2020 года: крупный очаг на северном промысле, пневмония чаще наблюдается у пожилых

На утро 16 июля в Томской области зафиксировано 3173 случая заражения коронавирусной инфекцией. 61 из них пополнили статистику вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди нововыявленных заболевших у 18-ти диагностирована пневмония, у 21-го человека имеются признаки ОРВИ, у 22-х инфекция протекает бессимптомно.

К сожалению, вчера стало известно о смерти еще одного жителя области, имевшего подтвержденный COVID- диагноз.

- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась инфекционно-токсическим шоком, миокардитом и сердечной недостаточностью, - сообщил областной оперштаб. Скончавшийся стал 25-ой жертвой коронавируса в нашем регионе.

На утро 16 июля главные цифры таковы.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 32 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1771.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 55,8% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 254,5 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции понизился до 1,02. Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

Очаг на промысле

Крупный очаг заражения COVID-19 зафиксирован на Мыльджинском месторождении. Оно расположено в Каргасокском районе и является одним из самых больших промыслов в регионе.

– Все это вахтовики. На сегодняшний день с промысла в Томск прислано 300 проб, из них порядка 50 оказались положительными. Пять вахтовиков имели клинические проявления в виде легкого респираторного синдрома и повышения температуры. Все они были оперативно доставлены в Томск бортом санитарной авиации. Остальные сотрудники внешних симптомов заболевания не имеют. Все работники, у кого выявлены положительные или сомнительные пробы, изолированы. Их изоляция продлится до конца июля, - рассказал замруководителя регионального оперативного штаба Иван Деев.

На Мыльджинском месторождении заболели порядка 50 вахтовиков.Фото: из открытых источников

«Корона» опасней для пожилых

На утро 16 июля в Томской области зафиксированы 25 смертей от коронавируса.

- Возраст большинства умерших составляет 76 лет и старше. В целом, у пациентов до 60 лет чаще всего наблюдается пневмония с поражением одного или сегментов легкого. Однако при этом есть порядка 20% пациентов, которые в более старшем возрасте, и в 70 и в 75 лет, имеют сглаженную клиническую картину с небольшими участками поражений легких. Все очень индивидуально, зависит от реакции организма на те или иные вирусные инфекции-, — рассказали в оперштабе.