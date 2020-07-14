Коронавирус в Томске, последние новости на 15 июля 2020 года: антитела выявлены у 3,8% томичей, сдавших тесты, для приехавших из-за границы отменен карантин

На утро 15 июля в Томской области зафиксировано 3112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 71 выявлен вчера.

Как рассказали в региональном оперштабе, из нововыявленных заболевших 25 переносят инфекцию бессимптомно, у 31 имеются признаки ОРВИ, еще у 15 диагностирована пневмония. Новых летальных исходов за минувшие сутки, к счастью, не зафиксировано.

На утро 15 июля главные цифры таковы.Фото: из открытых источников

- Продолжают выявляться заболевшие из ранее установленных очагов — двух предприятий Томского района, региональной строительной компании, администрации одного из районов области. Сотрудники Роспотребнадзора повторно выехали в эти организации для оценки исполнения ранее выданных предписаний и проведения дополнительного расследования. Кроме того, сформированы семейно-бытовые очаги инфицирования — выявлены заболевания у родственников и знакомых работников данных предприятий, - прокомментировали представители оперштаба.

Строительная компания, о которой идет речь, это ОАО «ТДСК».Первый случай заражения был выявлен среди сотрудников холдинга 23 июня. Сейчас заболевших 25, очаг является открытым и выявление заразившихся в нем продолжается.

-Все необходимые меры приняты. Те, кто заболел, размещены там, где им положено — в больнице. У кого есть какие-то подозрения, те находятся на самоизоляции. Что касается профилактических мер, они у нас давно действуют, собственно, почему и появились заболевшие — потому что их вовремя выявили. Мы мерим температуру, все соблюдают масочный режим, социальную дистанцию, а также постоянно у нас проходит обработка помещений. Регулярно организуем и финансируем тестирование, когда есть что-то, похожее на вспышку, - рассказал журналистам Александр Шпетер, генеральный директор ТДСК.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 32 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1739 человек.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 55,8% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 255,4 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции понизился до 1,13 ( вчера он составлял 1,25) Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

Антитела есть у немногих

За минувшие два месяца 3000 томичей сдали тест на антитела к COVID-19 в компании «Инвитро». Положительный результат был выявлен у 3,8 % прошедших исследование.

60% протестированных составляют женщины, доля мужчин - 40 %. Более половины (59 %) положительных результатов выявлены у мужчин, 41 % - у женщин.

- Также были проанализированы данные по числу положительных результатов среди мужчин и женщин разных возрастных групп. С точки зрения возраста, распределение положительных результатов среди мужчин разных возрастов следующее: от 18 до 45 лет — 78 %, от 45 до 65 лет — 22 %. У женщин положительные результаты в различных возрастных группах распределились несколько иначе: От 18 до 45 лет — 63 %, от 45 до 65 лет — 30 %, дети младше 14 лет — 5 %, по проценту у пожилых людей и подростков», — говорится в сообщении «Инвитро».

У томичей антитела выявляются чаще,чем у томичек.Фото: из открытых источников

Карантина больше не будет

С 15 июля Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто въезжает в страну.

Иностранный гражданин должен представить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции, пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются). В случае если нужной справки у человека нет, он будет обязан в течение трех дней сдать тест на инфекцию методом ПЦР, но уже на территории России. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет того, кто собирается въехать в страну.

Аналогичные правила установлены для российских граждан, которые намерены вернуться на родину. Если результаты их теста на коронавирус окажутся положительными, им будет необходимо отправиться на самоизоляцию по месту жительства до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на коронавирус методом ПЦР.

На 15 июля в обсерваторах под Томском находятся на карантине 54 человека.