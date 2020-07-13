Губернатор Сергей Жвачкин :"Хайп на смерти в Томской области не пройдет"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 13 июля, « расставил все точки над i» в скандальной истории с фотографиями из морга, всколыхнувшей весь город.

Напомним, 6 июля в одном из томских СМИ и в соцсетях появились шокирующие кадры, сделанные в отделении общей патологии ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюрю» на ул. Нахимова, куда привозят тела COVID- пациентов. Облздрав инициировал проверку учреждения и выявил в его работе ряд нарушений. За «организационный бардак» в морге 9 июля глава региона уволил с должности начальника департамента здравоохранения Александра Холопова, а также сообщил о том, что специально созданная комиссия подробно разберется в случившемся. Сегодня результаты проверки губернатор озвучил лично, соответствущий пост размещен в официальной группе регионального оперштаба в соцсети «Вконтакте».

- Смерть ужасна всегда. Все, кто был в моргах, знают, что там есть трупы, с которыми работают патологоанатомы; что там медики проводят вскрытия, чтобы выяснить причины смерти. Все знают, что морги – совсем не место для фотосессий. Нормальные люди понимают, что нельзя унижать достоинство и живых, и мёртвых. Так в нашем Томске было до последнего времени. Именно поэтому публикации на сайте одной из газет фотографий из томского морга вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Тем более что фотографии публиковали постепенно, сериями, видимо, желая шокировать посильнее. Шокировать получилось, - признал Жвачкин.

- Сначала разместили фото мешков с отходами класса Б (о которых сказал в своем комментарии исполняющий обязанности начальника патологоанатомического бюро), потом пошли фотографии трупов. Говорить о морге, забитом ковидными трупами, не просто за гранью журналистской этики, но и человеческой логики. Региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса. Причём часто делает это, даже опережая федеральный оперативный штаб, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах гибели людей, - подчеркнул глава региона.

Шокирующие кадры из морга обсуждал весь город фото: "МК вТомске"Фото: из открытых источников

Что обнаружила комиссия?

Губернатор напомнил, что департамент здравоохранения по распоряжению регионального оперативного штаба сформировал комиссию по проверке «фотофактов». В нее вошли не только специалисты облздрава, но и регионального департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также управления Роспотребнадзора.

Как удалось выяснить комиссии «фотосессия» в морге шла пять дней – со 2 по 6 июля.

- Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга. Его вспомнили и узнали. Санитар на фото, который в нарушение режима работал без маски, пояснил, что был запечатлен во время того, как складывал именно отходы класса Б: одежду умерших, ветошь, одноразовые костюмы. Он рассказал, что в помещении в этот момент находилось 10-12 тел и тел с инфекцией СOVID-19 в этом помещении, естественно, не было. В морг на Нахимова привозят трупы не только из третьей горбольницы, но и из других медучреждений Томска и районов области, - поделился результатами проверки Сергей Жвачкин.

По его словам, по чьему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге сейчас выяснят компетентные органы.

- В организации не было порядка, регламентирующего посещения морга посторонними лицами – видимо, предполагалось само собой разумеющимся, что фотовидеосъёмок здесь делать нельзя. Такого в Томске никогда не было. А теперь есть. Именно поэтому – за отсутствие должного контроля за деятельностью патологоанатомического бюро был уволен начальник департамента здравоохранения. Решение для меня было трудным – мы работали с Александром Холоповым многие годы, он очень многое сделал для развития томского здравоохранения. Однако ему было тяжело работать с таким грузом моральной ответственности, поэтому мое решение он принял как свое, - отметил губернатор.

Что дальше?

- Мы приняли решение модернизировать нашу патологоанатомическую службу. В морге будет утверждён наконец этот порядок доступа, появится круглосуточное видеонаблюдение внутри и снаружи, будет приобретен дополнительный инвентарь. Разумеется, будут привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники морга, - резюмировал Сергей Жвачкин. Однако признался, что не знает «что делать с любителями пиара на смерти».

- Не знаю, что сказать о людях, которые с камерами лезут в двери и окна морга. Бог им судья или собственная совесть. Но я очень сомневаюсь, что совесть есть у тех, кто берет в руки камеру, идет в морг, снимает тела, отдает в интернет, а затем собирает лайки. Если бы у них была совесть, эти люди представили бы, что кто-то вот так снимет тело их отца или матери. Что и говорить, позорная ситуация для нашего университетского Томска. Рад, что подавляющее большинство томичей оценили ее именно так. Это значит, что не пройдет у нас хайп на смерти, что порядочных людей у нас – больше, - резюмировал глава области.