На трассе под Томском семь пьяных пассажиров "Ижа" подрались с полицейскими

На подъезде к Томску в минувшую пятницу, около шести часов вечера, разыгралась история, достойная боевика. На 91-м километре магистрали Р-255 водитель автомобиля «ИЖ Комби» и шестеро его пьяных пассажиров оказали сопротивление двоим полицейским при задержании.

Выстрелы в перелеске

Оранжевое авто лихо неслось по трассе, из салона доносилась громкая музыка. Это насторожило сотрудников ГИБДД, которые в тот момент несли дежурство (было 17.50 по местному времени). Заподозрив неладное, инспекторы потребовали, чтобы водитель остановился.

Однако лихач и не подумал выполнять законные требования стражей порядка, продолжая движение. Известно, пьяному море по колено – думал уйти от ответственности. Но дальнейший путь компании вышел недолгим: в окрестностях поселка Курлек сотрудники полиции все же сумели остановить автомобиль.

Крики, шум и нецензурная брань разносились на весь прилегающий к трассе перелесок. Как же, полицейские помешали гражданам «отдыхать»! Пьяные пассажиры буквально не вязали лыка и не могли стоять на ногах, то и дело падая в грязь…

– После остановки автомобиля 34-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в результате полицейскими была применена физическая сила и специальные средства (наручники), – рассказали в пресс-службе УМВД России по Томской области. – Шестеро пассажиров транспортного средства, также в состоянии алкогольного опьянения, начали вести себя агрессивно, набросились на полицейских и нанесли им телесные повреждения, после чего для своей зашиты сотрудники произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия.

Полицейские пострадали, выполняя свой служебный долг. фото: "Регион-70" (Вконтакте)Фото: из открытых источников

Инспекторы вызвали подмогу. Вдвоем задержали водителя и двух агрессивных пассажиров, остальные четверо скрылись в лесу. Хотя далеко убежать не удалось: быстро прибывшие на место полицейские вскоре разыскали беглецов. После чего все участники «пьяной» поездки были доставлены в отделение полиции по Томскому району для дальнейшего разбирательства.

Сели в лужу...

На видео, которое попало в Сеть, снята короткая, меньше минуты, сцена задержания нарушителей. Вот «ИЖ Комби» в огромной луже, дорога вокруг раскисла после обильного ливня, из салона прямо в грязь выпадает женщина в розовой полосатой кофте.

Поднявшись кое-как на ноги, она, не раздумывая, снимает обувку и запускает ею в стража порядка (который в это время занят водителем). Следующий кадр: полный слетевшихся комаров и мух салон опустевшего авто, дверцы настежь. И в финале – сотрудник ДПС ведет водителя, очевидно, смирившегося со своей участью, к трассе, где их уже поджидают полицейские машины.

После того как сообщение областного УМВД о «семерых пьяных» транслировали томские СМИ, в Интернете появились отзывы по поводу инцидента:

«Ужас. Пьянь полезла через переднюю пассажирскую дверь наружу, три человека. Дама в розовом сразу в грязь, настолько ноги не держали. Один заднюю пассажирскую дверь открыл, наверное, изнутри открывашка не работала. Влипли…»

«Настораживает, как они впятером разместились на заднем сиденье?! И какой они комплекции, раз комфортно им было? А тут, пожалуйста, патруль…»

В основном, конечно, люди потрясены случившимся: ведь при определенном стечении обстоятельств кто угодно мог оказаться в тот злополучный час на пригородной автомагистрали. Хорошо, что дорога была пуста, и обошлось без жертв!

Следствие покажет

В тот же день следственные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений двум сотрудникам ДПС пьяным водителем авто и шестью его пассажирами.

СК по Томской области выяснит все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.Фото: из открытых источников

– Действия нетрезвых граждан квалифицировали по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, – сообщила пресс-служба СУ СК России по Томской области. – Для расследования преступления создана группа, в которую включены три следователя и два криминалиста СУ СК, которые незамедлительно выехали на место происшествия. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели, подозреваемые и потерпевшие, назначены судебные медицинские экспертизы.

Драчунам, похоже, грозит срок: максимальное наказание по названной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Может, этот горький урок остановит кого-то из любителей нетрезвой езды?!