Время одиночек: для томичей рестораны, клубы и фитнес-центры пока закрыты

В Москве уже две недели как открылись прежде запрещенные для посещения заведения и общественные пространства. Практически на всей территории Сибири ограничения, введенные из-за COVID-19, тоже постепенно ослабляются, туристические регионы приглашают гостей. В Томской области решением губернатора режим повышенной готовности официально продлен до 1 августа. Но и в столицах, и на периферии мало кто сомневается, что в определенной степени угроза заражения коронавирусом сохранится надолго.

Бойтесь плохой вентиляции

На днях «Известия» опубликовали обзор, в котором с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов попытались выяснить, где выше опасность подхватить коронавирусную «заразу». На первом месте в «рейтинге ковидизации» оказались помещения с плохой вентиляцией, на втором – очереди в магазинах и общественный транспорт в час пик. На третьем расположились бары, рестораны и караоке-клубы.

У рядовых россиян выбора нет – приходится ездить в общественном транспорте.Фото: из открытых источников

Ученые предупреждают: несмотря на послабления властей, многие общественные места остаются опасными в плане заражения COVID-19. Прежде всего, это относится к любым плохо проветриваемым помещениям.

– Тут важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция, – рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. – Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство.

На второй строчке рейтинга места, где люди близко общаются на протяжении долгого периода времени. Пожалуй, здесь наиболее опасным является общественный транспорт в час пик. Также угрозу представляют магазины и аптеки у дома, в которых порой скапливаются очереди. Ситуация усугубляется тем, что сейчас народ расслабился, многие перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В Томске, увы, это особенно заметно, когда едешь в маршрутке или заходишь в супермаркет.

Дышите легче, говорите тише

На третьей позиции, согласно опросу «Известий», расположились бары, рестораны и клубы, в которых проходят всевозможные вечеринки. Вообще, самыми опасными в плане распространения коронавируса можно назвать любые помещения, где проходят празднования с большим количеством людей. Опять-таки, слабым утешением может послужить то, что в Томской области на подобные увеселения по-прежнему наложен запрет.

В Томске, в отличие от столицы, власти не разрешили открыть даже летние веранды.Фото: из открытых источников

Также заразиться можно в храмах, где собирается много верующих: культовые сооружения – на четвертом месте рейтинга. Это подтверждают и зарубежные наблюдения, пишут «Известия».

Пятое место занимают другие общественные места, где люди занимаются активной деятельностью. Например, по данным опроса, проведенного в Японии, высокая динамика передачи COVID-19 характерна для помещений, где посетители на протяжении длительного времени тяжело дышат и громко говорят: в фитнес-клубах, на театральных представлениях и концертах, конференциях.

По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Романа Зиновкина, к опасным с точки зрения заражения относятся также театры и кинотеатры, раздевалки в фитнес-центрах или бассейнах. Особенно эксперт выделил стоматологические кабинеты, поскольку при лечении зубов образуется большое количество аэрозольных капель, в которых могут присутствовать частицы патогена.

Вирус может в большом количестве находиться на стадионах, а также передаваться во время спортивных игр. Причем к самым потенциально опасным местам относятся трибуны, где болельщики кричат, обнимаются после гола, скандируют речевки. Бары-караоке тоже представляет немалую опасность, еще и потому, что люди там поют в один микрофон. По понятной причине подобную угрозу несут и кальянные заведения.

Такой костюм – самая надежная защита, правда, на вечеринку в нем не пойдешь.Фото: из открытых источников

Чаще бывайте на солнце

Вывод один, далеко не оптимистичный: тесного контакта с людьми лучше избегать, тем более что ни один эксперт не способен назвать сроков окончания пандемии коронавируса. Ясно только, что жить с этой «заразой» нам еще долго. Необходимо помнить о мерах предосторожности: соблюдать дистанцию и носить как минимум маску (по поводу перчаток мнения расходятся). И не забывать, что заразным может быть человек без симптомов, а именно такие люди часто не снижают социальной активности, считая себя здоровыми.

Правда, летний сезон принес с собой неоспоримый плюс: исследователи пришли к выводу, что чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях коварный вирус.

Так, ведущий научный сотрудник ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Людмила Алимбарова (интервью с ней опубликовано на сайте ведомства) считает, что летом снижается вероятность заражения контактно-бытовым путем – через использование дверных ручек, поручней, перил и т. п.

Считается, что в открытых водоемах коронавирусная инфекция не передается.Фото: из открытых источников

– Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается. Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до трех дней, то летом его активность снижается до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла, – пояснила специалист.

Но, несмотря на некоторое снижение активности коронавируса, он все равно представляет опасность. А для всех нас это означает, что пренебрегать барьерной защитой не стоит. Соблюдение масочного режима в общественных местах и городском транспорте остается единственным разумным способом минимизировать риск возможного заражения.