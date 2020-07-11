«Почувствовать планету»: томский путешественник Евгений Ковалевский готовится к следующей кругосветке

В июле 2021 года томский путешественник Евгений Ковалевский и его новосибирский коллега Станислав Березкин планируют отправиться в двухлетнее кругосветное путешествие «По пути первых российских кругосветных мореплавателей». Экспедицию организует томское отделение Русского географического общества.

Ранее Евгений и Станислав уже ходили в кругосветное плавание на надувном парусном катамаране. Вместе с новосибирской командой Анатолия Кулика они за семь лет, с 2006-го по 2013 год, в четыре этапа обошли планету.

По пути они посетят 37 стран.Фото: из архива героя публикации

Маршрут и судно новой экспедиции

Международная кругосветная экспедиция посвящена 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. Всего путешественники собираются посетить 37 стран мира в два этапа плавания.

- Идея к нам пришла еще несколько лет назад. Мы пройдем по пути великих русских кругосветчиков - Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Отто Коцебу, Федора Литке, Василия Головнина. Это важно, поскольку такие события уже не заметны во всем мире. А между тем в XIX веке русские путешественники совершили около 50 кругосветных плаваний, - отметил Евгений Ковалевский.

Путешествие начнется в колыбели российского мореплавания - Санкт-Петербурге - и пройдет по следующему маршруту: Россия - Финляндия - Польша - Швеция - Дания - Голландия - Великобритания - Франция - Испания - Португалия - Канарские острова - Бразилия - Уругвай - Аргентина - Чили - Полинезия - Микронезия - Филиппины - Индонезия - ЮАР - Намибия - Португалия - Великобритания - Дания - Россия. Завершающей точкой кругосветки также станет город на Неве.

Для такого испытания будет создан авторский дорогостоящий тримаран, аналогов которому не существует. Разработкой парусного надувного судна сейчас занимается капитан плавания Станислав Березкин. По словам путешественников, на создание тримарана уйдет полгода.

Какие цели у путешественников?

Евгений и Станислав намерены поставить два новых мировых рекорда. Впервые судно подобного класса совершит полное кругосветное плавание в один этап и впервые же обойдет вокруг мыса Горн в Южной Америке: это одна из сложнейших точек маршрута.

- Конечно, каждый из нас преследует свои цели. На тримаране очень тяжелые условия: там нет душа, туалета, нет возможности постирать... Но для меня это важно, потому что так мы напрямую живем вместе со стихией. Моя задача - внутренне почувствовать планету, чем я и занимаюсь уже порядка 40 лет, - поделился Евгений.

Мореплавателей ждут дипломатические встречи, образовательные съемки и новые рекорды.Фото: Из личного архива героя публикации

Во время путешествия все фото и видеоматериалы, сделанные командой экипажа, планируется передавать Береговому центру. Из них с помощью ассоциации учителей географии Томской области создадут живые познавательные уроки, фильмы и сериалы для школьников. Несколько фильмов посвятят исследованиям Тихого Океана русскими мореплавателями. Такие уроки географии - первый проект подобного рода в России.

Также участники экспедиции займутся народной дипломатией: в странах по пути следования запланирован ряд публичных мероприятий и встреч.

На борту тримарана свободны еще два места

Всего на судне предусмотрено четыре места: два из них займут Евгений и Станислав, а на остальные будет объявлен конкурс. Так, на одно место может претендовать профессиональный фото- и видео-оператор. А последний участник должен внести в проект какую-ту сумму, чтобы покрыть затраты на свое пребывание во время путешествия.

У претендентов должны быть хороший уровень физической подготовки, техническое образование и опыт морских путешествий. Но самым главным критерием отбора станет психологическая совместимость с основными членами экипажа.

- Нужно учитывать, что мы будем все время соленые, потные, грязные. И пребывания в таком режиме круглосуточно целый месяц нормальные люди не выдержат, - говорит Ковалевский.

Что касается финансирования, проект нового кругосветного путешествия стал победителем конкурса президентских грантов в номинации «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников». Он получил грант в 7,9 млн рублей, хотя необходимая сумма расходов на его реализацию - 16,2 миллиона. Главные участники испытания рассчитывают, что собрать необходимую сумму помогут спонсоры, у которых в душе тоже живет жажда дальних странствий.