2020-07-11T17:08:07+03:00
Общество

«Почувствовать планету»: томский путешественник Евгений Ковалевский готовится к следующей кругосветке

В экспедицию он отправится на два года вместе с коллегой из Новосибирска
Алина Пермякова
Поделиться:
Полгода подготовки уйдут на строительство авторского судна.Полгода подготовки уйдут на строительство авторского судна.Фото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

В июле 2021 года томский путешественник Евгений Ковалевский и его новосибирский коллега Станислав Березкин планируют отправиться в двухлетнее кругосветное путешествие «По пути первых российских кругосветных мореплавателей». Экспедицию организует томское отделение Русского географического общества.

Ранее Евгений и Станислав уже ходили в кругосветное плавание на надувном парусном катамаране. Вместе с новосибирской командой Анатолия Кулика они за семь лет, с 2006-го по 2013 год, в четыре этапа обошли планету.

По пути они посетят 37 стран. Фото: из архива героя публикации

По пути они посетят 37 стран.Фото: из архива героя публикации

Маршрут и судно новой экспедиции

Международная кругосветная экспедиция посвящена 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. Всего путешественники собираются посетить 37 стран мира в два этапа плавания.

- Идея к нам пришла еще несколько лет назад. Мы пройдем по пути великих русских кругосветчиков - Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Отто Коцебу, Федора Литке, Василия Головнина. Это важно, поскольку такие события уже не заметны во всем мире. А между тем в XIX веке русские путешественники совершили около 50 кругосветных плаваний, - отметил Евгений Ковалевский.

Путешествие начнется в колыбели российского мореплавания - Санкт-Петербурге - и пройдет по следующему маршруту: Россия - Финляндия - Польша - Швеция - Дания - Голландия - Великобритания - Франция - Испания - Португалия - Канарские острова - Бразилия - Уругвай - Аргентина - Чили - Полинезия - Микронезия - Филиппины - Индонезия - ЮАР - Намибия - Португалия - Великобритания - Дания - Россия. Завершающей точкой кругосветки также станет город на Неве.

Для такого испытания будет создан авторский дорогостоящий тримаран, аналогов которому не существует. Разработкой парусного надувного судна сейчас занимается капитан плавания Станислав Березкин. По словам путешественников, на создание тримарана уйдет полгода.

Какие цели у путешественников?

Евгений и Станислав намерены поставить два новых мировых рекорда. Впервые судно подобного класса совершит полное кругосветное плавание в один этап и впервые же обойдет вокруг мыса Горн в Южной Америке: это одна из сложнейших точек маршрута.

- Конечно, каждый из нас преследует свои цели. На тримаране очень тяжелые условия: там нет душа, туалета, нет возможности постирать... Но для меня это важно, потому что так мы напрямую живем вместе со стихией. Моя задача - внутренне почувствовать планету, чем я и занимаюсь уже порядка 40 лет, - поделился Евгений.

Мореплавателей ждут дипломатические встречи, образовательные съемки и новые рекорды. Фото: Из личного архива героя публикации

Мореплавателей ждут дипломатические встречи, образовательные съемки и новые рекорды.Фото: Из личного архива героя публикации

Во время путешествия все фото и видеоматериалы, сделанные командой экипажа, планируется передавать Береговому центру. Из них с помощью ассоциации учителей географии Томской области создадут живые познавательные уроки, фильмы и сериалы для школьников. Несколько фильмов посвятят исследованиям Тихого Океана русскими мореплавателями. Такие уроки географии - первый проект подобного рода в России.

Также участники экспедиции займутся народной дипломатией: в странах по пути следования запланирован ряд публичных мероприятий и встреч.

На борту тримарана свободны еще два места

Всего на судне предусмотрено четыре места: два из них займут Евгений и Станислав, а на остальные будет объявлен конкурс. Так, на одно место может претендовать профессиональный фото- и видео-оператор. А последний участник должен внести в проект какую-ту сумму, чтобы покрыть затраты на свое пребывание во время путешествия.

У претендентов должны быть хороший уровень физической подготовки, техническое образование и опыт морских путешествий. Но самым главным критерием отбора станет психологическая совместимость с основными членами экипажа.

- Нужно учитывать, что мы будем все время соленые, потные, грязные. И пребывания в таком режиме круглосуточно целый месяц нормальные люди не выдержат, - говорит Ковалевский.

Что касается финансирования, проект нового кругосветного путешествия стал победителем конкурса президентских грантов в номинации «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников». Он получил грант в 7,9 млн рублей, хотя необходимая сумма расходов на его реализацию - 16,2 миллиона. Главные участники испытания рассчитывают, что собрать необходимую сумму помогут спонсоры, у которых в душе тоже живет жажда дальних странствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта причина гибели группы Дятлова: Главное из итогов прокурорской проверки
В пресс-центре «Комсомольской правды» обсудили одну из самых вероятных, по выводам Свердловской прокуратуры, версий загадочной гибели туристов на Северном Урале. Приводим реконструкцию последних часов жизни дятловцев
100 кило мусора на человека в год: Крупные производители и ритейл поднимают проблему продовольственных отходов и призывают к ответственному потреблению
Загрязнение нашей планеты – это одна из самых серьезных проблем сегодня. И большая часть мусора образуется не только на заводах и производствах, но и в наших собственных холодильниках
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
26 июня две команды специалистов Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
Новости 24
Микрозаймы теряют популярность: в начале 2020 года их объем в Томской области снизился на треть
28 человек заразились коронавирусом в частном пансионате для престарелых в Томске
Охота на пернатую, полевую и степную дичь началась в Томской области
Еще один житель Томской области стал жертвой коронавируса
Коронавирус в Томске: +69 новых случаев заражения
Томские водители могут ездить с просроченными удостоверениями до конца 2020 года
Патрули на томских водоемах усилят, чтобы избежать трагедий
Один погиб, двое попали в больницы в результате ночной аварии на окраине Томска
Томскстат проведет выборочный опрос населения в областном центре и районах
Сегодня вечером ограничат,а затем перекроют движение через Степановский переезд в Томске
Томский и красноярский университеты заключили договор о сотрудничестве
Завтра в городе Томске ожидается гроза и порывы ветра
В Томске прокурор встал на защиту особо охраняемой природной территории «Михайловская роща»
Строители делают трассу до томского аэропорта «Богашево» безопаснее и удобнее
В Томском политехе открыто 110 бюджетных мест на англоязычные программы
Восемь незаконных торговых павильонов снесли в Октябрьском районе Томска
В Томске горячую воду после ремонта сетей получили жильцы более 1 000 домов
"Рыцарь" с топором: житель томского села убил собутыльника за оскорбления в адрес женщин
Коронавирус в Томске: +75 новых случаев заражения
Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Томского политехнического университета
Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 160 человек